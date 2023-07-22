Bị kẻ biến thái bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều lần, cô gái 13 tuổi may mắn thoát thân nhờ hành động này

Thế giới 22/07/2023 19:24

Một bé gái 13 tuổi sống ở Texas đã bị bắt cóc đến California và bị tấn công nhiều lần trên đường đi. May mắn thay, cuối cùng cô bé đã dựa vào mảnh giấy “Giúp tôi với!” để nhờ người qua đường giúp đỡ và được giải cứu thành công.

Một bé gái 13 tuổi đến từ Texas đã bị bắt cóc đến California và bị tấn công tình dục nhiều lần trên đường đi. May mắn thay, cuối cùng cô bé đã dựa vào mảnh giấy “Giúp tôi với!” để nhờ người qua đường giúp đỡ và được giải cứu thành công.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 6/7, bé gái 13 tuổi đang ở gần một bến xe buýt ở San Antonio, bang Texas thì nghi phạm Sablan, 61 tuổi, lái xe đến và dùng súng đe dọa bé gái: “Nếu không lên xe buýt tao sẽ bắn mày”.

Được biết, Sablan đã nói với cô gái khi đang lái xe rằng anh ta sẽ đưa cô đi du thuyền để cô có thể thăm một người bạn ở Úc nhưng cô phải “làm điều gì đó cho anh ta trước”. Sau đó, anh ta liên tục tấn công tình dục nạn nhân, theo tài liệu của tòa án.

Vào ngày 9 tháng 7, cả hai đến một tiệm giặt là ở Long Beach, California. Sablan đi vào tiệm giặt là, để cô gái trong xe.

Bị kẻ biến thái bắt cóc và cưỡng hiếp nhiều lần, cô gái 13 tuổi may mắn thoát thân nhờ hành động này - Ảnh 1
Cô bé ghi tờ giấy cầu cứu sau khi tên bắt cóc vào một tiệm giặt là. Ảnh: ABC7

Cô gái ngồi một mình trong xe đã nhân cơ hội này lấy một tờ giấy và viết “Giúp tôi với!” lên mảnh giấy với hy vọng thu hút sự chú ý của những người qua đường.

May mắn thay, một người qua đường lúc đó đang ở bãi đậu xe, nhìn thấy cô gái trong xe cầm tờ giấy báo nạn nên lập tức gọi điện báo cảnh sát, cảnh sát đã đến hiện trường và tìm thấy cô gái ngay sau đó.

Khi các sĩ quan tiếp cận thiếu niên, cô ấy cũng nói nhép từ “giúp đỡ”, tài liệu tòa án cho thấy.

Theo Văn phòng Công tố Los Angeles, Sablan bị bắt vào ngày 9 tháng 7. Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng BB màu đen và còng tay trong xe của anh ta.

Bị tòa án liên bang truy tố vào ngày 20/7, anh ta bị buộc tội bắt cóc và buôn bán trẻ vị thành niên với ý định phạm tội tình dục.

 

 

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