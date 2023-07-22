Jazmin Paez, một cô gái 18 tuổi ở bang Florida, Hoa Kỳ, đã đăng tải lên mạng muốn thuê sát thủ với giá 3000 đô la Mỹ (khoảng 70 triệu) để ra tay con trai ruột của mình, hy vọng sẽ làm cho người bạn trai cũ có thể quay trở lại với cô.

Theo báo cáo tổng hợp từ các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ, Pez đã sử dụng một bút danh để gửi tin nhắn về vụ sát hại cậu con trai 3 tuổi của mình trên trang web Rentahitman.com.

Đồng thời cung cấp ảnh của đứa trẻ và vị trí chính xác. Kẻ sát nhân được nêu tên phải hoàn thành nhiệm vụ trước 20 ngày.

Theo mẫu đơn điền trên trang web, cô ấy nói rằng minhg muốn thuê một kẻ giết người để xử lý sự việc và yêu cầu con trai cô ấy phải bị bắt đi càng sớm càng tốt, càng xa càng tốt, hoặc bị sát hại trực tiếp.

Thực tế đây là một trang web giả mạo như một nền tảng cho thuê sát thủ. Khi trang web nhận được yêu cầu, nó sẽ chuyển thông tin đó cho cảnh sát.

Chủ sở hữu trang web, Robert Innes, tiết lộ rằng trang web thường nhận được hàng trăm yêu cầu tương tự mỗi ngày, nhưng trường hợp này quá thật. Ban đầu, Sở cảnh sát Miami-Dade không tin vào điều này.

Jazmin Paez, 18 tuổi, hiện đang sinh sống ở bang Florida, Hoa Kỳ. Ảnh: Miami-Dade Corrections

Tuy nhiên, sau khi một sĩ quan can thiệp vào cuộc điều tra, người ta phát hiện ra rằng Pez thực sự muốn giết chính con trai mình.

Pez bị bắt vào tối ngày 18 và bị buộc tội tiếp tay giết người cấp độ một. Mẹ của Pez cho biết cô đã dọn ra khỏi nhà từ đầu tháng 5 và ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu con trai 3 tuổi của bà. Còn về số điện thoại để lại trên trang web thì đúng là thông tin liên lạc của Pez.

Sau khi bị bắt và thẩm vấn, Pez thừa nhận muốn thuê sát thủ giết con trai mình, đồng thời khai với cảnh sát rằng vì người cô hẹn hò không thích cô có con trai nên đã chia tay vì điều đó.

Pez nghĩ rằng nếu thuê sát thủ giết con trai mình, mối quan hệ giữa hai người có thể được bắt đầu lại.

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