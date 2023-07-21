Cô gái 21 tuổi nhảy thác tự tử vì bố mẹ không cho dùng điện thoại

Thế giới 21/07/2023 12:11

Mới đây một phụ nữ ở Ấn Độ đã chọn cách nhảy thác để tự tử sau khi bố mẹ cấm việc dùng điện thoại.

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra ở khu vực Chitrakoot Chowki, hạt Basta vào ngày 18/7.

Trong đoạn video, có thể thấy một người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trên thác Chitrakoot và nhảy xuống sau khi đứng được một lúc.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã chú ý đến người phụ nữ và hét lên "Đừng nhảy" để cố gắng ngăn cô lại.

Cô gái 21 tuổi nhảy thác tự tử vì bố mẹ không cho dùng điện thoại - Ảnh 1
Cô gái một mình đứng giữa thác với ý định tự tử. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, người phụ nữ đã vội nhảy xuống và la hét tại hiện trường. May mắn thay, cô đã được một người đàn ông gần đó cứu sau khi rơi xuống nước. Thuyền cứu hộ cũng đã đến hiện trường ngay sau đó và giúp đưa cô vào bờ.

Người phụ nữ nhảy thác 21 tuổi tên là Moria, cô bị bố mẹ mắng vì quá nghiện điện thoại nên trong lúc tức giận đã nhảy thác nhưng rất may cô đã ổn định sau khi được đưa đến bệnh viện và hiện đã về với bố mẹ.

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