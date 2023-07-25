Sau nhiều ngày điều tra, cảnh sát Hokkaido cuối cùng đã bắt giữ được cô gái 29 tuổi tên là Tanamura Runa, cùng với cha là bác sĩ 59 tuổi, Tanamura Shu, mẹ là Hiroko Tanamura 60 tuổi. Đồng thời phát hiện phần đầu của một người khác ở trong nhà của ba người này.

Một khách sạn ở thành phố Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản, đã phát hiện một thi thể nam không đầu trong phòng tắm của phòng khách vào chiều ngày 2/7.

Sau đó, hình ảnh giám sát cho thấy một người mặc quần áo khác với lúc vào phòng, cầm một chiếc vali lớn ra khỏi khách sạn.

Cảnh sát Nhật Bản chỉ ra rằng một ngày trước khi thi thể được tìm thấy, camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh nghi phạm Tanamura Runa vào phòng khách sạn với nạn nhân.

Cảnh sát suy luận hai cha con Tanamura bị tình nghi là đồng phạm, từ đêm khuya ngày 1 đến rạng sáng ngày 2.

Camera ghi lại cảnh nghi phạm đang đẩy chiếc vali ra khỏi khách sạn. Ảnh: China Press

Cảnh sát đã tìm thấy đầu tại nhà của 3 người liên quan đến vụ án ở quận Hougetsu, thành phố Sapporo.

Hiện đang xác minh xem đó có phải là đầu của nạn nhân hay không và chưa rõ lý do nghi phạm mang đầu về nơi ở cũng như động cơ gây án.

Nạn nhân được xác định là một nhân viên văn phòng 62 tuổi ở thành phố Eniwa, Hokkaido, bị sát hại trong phòng tắm sau khi ở trong khách sạn với một người khác vào ngày 1/7. Nghi phạm đã rời đi với một chiếc vali lớn sau đó.

Theo tạp chí Shūkan Bunshun, nạn nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trong nhà, đã kết hôn với hai con trai và sống cách khách sạn nơi xảy ra vụ việc khoảng 30 km.

Các hàng xóm gần đó cho biết, mặc dù nạn nhân ít giao tiếp với người khác, nhưng tính cách của anh khá hiền lành và họ chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ mâu thuẫn nào giữa anh với bất kỳ ai.

Nạn nhân có sở thích thay đổi trang phục, thường xuyên mặc quần áo nữ và được cho là rất giỏi trong việc trang điểm và phối quần áo.

Theo báo cáo, trước khi bị sát hại, nạn nhân đã đến tham gia bữa tiệc liên quan đến trang phục nữ tại một địa điểm cách khách sạn xảy ra vụ án khoảng 5 phút đi bộ.

Sau khi tiệc kết thúc, anh đã đi đến khách sạn liên quan cùng một người khác, cho nên lúc đó nghi phạm được nghi ngờ là một người đàn ông.