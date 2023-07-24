Gần 20.000 người tháo chạy khỏi đám cháy rừng ở đảo Rhode của Hy Lạp: Từ thiên đường xuống địa ngục

Thế giới 24/07/2023 17:24

Một đám cháy rừng bùng phát tại khu du lịch đảo Rhodes của Hy Lạp vào ngày 18/7 làm thiêu rụi một diện tích đất rừng rộng lớn, đến nay cơ quan chức năng đang tiếp tục chữa cháy nhưng vẫn chưa khống chế được ngọn lửa.

 

Kể từ ngày 22/7, lực lượng chức năng của đảo Rhode đã sơ tán 19.000 người. Một du khách cho biết: "Chúng tôi như rơi từ thiên đường xuống địa ngục".

Do nguy cơ cháy rừng liên tục xảy ra ở đảo Rhode, cư dân và khách du lịch tiếp tục sơ tán đến các khu vực an toàn, lánh nạn trong trường học hoặc nơi trú ẩn. Ngoài ra, một số người đã qua đêm trên bãi biển hoặc trên đường phố.

Một số du khách cho biết, họ phải đi bộ vài km dưới nắng nóng mới đến được khu vực an toàn, ngọn lửa đã làm cháy đen cây cối, xác động vật bên đường, ô tô bị thiêu rụi.

Gần 20.000 người tháo chạy khỏi đám cháy rừng ở đảo Rhode của Hy Lạp: Từ thiên đường xuống địa ngục - Ảnh 1
Khách du lịch qua đêm tại một sân bóng rổ ở Rhode Island vào Chủ nhật. Ảnh: AFP

Khách du lịch người Anh Freestone cho biết trong một phòng tập thể dục ở thành phố Rhodes vào ngày 23/7: “Chúng tôi đã đi bộ 19 km trong 4 giờ trong thời tiết cực kỳ nóng”.

Du khách người Anh Mortimer nói: “Trải nghiệm thật khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ sợ hãi như vậy trong đời”.

Một quan chức của lực lượng cứu hỏa cho biết, vụ cháy rừng ở đảo Rhode đã ảnh hưởng đến khoảng 10% số khách sạn ở khu vực trung tâm và đông nam của hòn đảo.

Chính phủ Hy Lạp tuyên bố rằng cuộc sơ tán khỏi đảo Rhodes là lớn nhất trong lịch sử Hy Lạp với 16.000 người, bao gồm cả khách du lịch và người dân, đã được sơ tán bằng đường bộ và 3.000 người được sơ tán bằng đường biển.

 

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