Cô gái khám sức khỏe xong đi về nhà, 3 tiếng sau bệnh viện bất ngờ gọi điện cảnh báo: “Nếu không quay lại, cô sẽ chết”

Thế giới 25/07/2023 11:15

Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, một người phụ nữ họ Ruan đã được các bác sĩ yêu cầu quay lại bệnh viện sau khi phát hiện căn bệnh nguy hiểm trong cơ thể của cô.

Theo tờ "Tin tức buổi tối Vũ Hán", Nv Ruan cảm thấy không khỏe vào ngày 6 tháng 7 nên đã đến Bệnh viện Tim mạch Châu Á Vũ Hán để đăng ký điều trị, sau khi khám vào chiều hôm đó, cô bình tĩnh trở về nhà.

Tuy nhiên, sau khi xem bệnh án, bác sĩ phát hiện chị Ruân có triệu chứng bóc tách động mạch chủ, nếu không mổ kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi xác định tình trạng của Nv Ruan là vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ và y tá đã nhanh chóng gọi điện cho đầu dây bên kia, nhưng đợi mãi không được.

Cô gái khám sức khỏe xong đi về nhà, 3 tiếng sau bệnh viện bất ngờ gọi điện cảnh báo: “Nếu không quay lại, cô sẽ chết” - Ảnh 1
Bác sĩ đang thăm khám sức khỏe của người phụ nữ. Ảnh: HK01

Rất may là sau khi được nhân viên y tế liên tục liên lạc, Nv Ruan cuối cùng đã bắt máy và nhanh chóng quay trở lại bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ.

Li Yun, Giám đốc Văn phòng Ngoại trú của Bệnh viện Tim mạch Châu Á Vũ Hán, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng sau khi các bác sĩ và y tá biết về tình trạng thể chất của Ruan.

Họ đã ngay lập tức thông báo cho khoa lâm sàng và yêu cầu các bác sĩ giải thích mức độ nghiêm trọng của việc bóc tách động mạch chủ cho người thân của Ruan.

 

 

 

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