Vụ sập mái nhà ở trường học khiến 11 người thiệt mạng: Xót xa lời nhắn của nữ sinh khi đưa tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng

Thế giới 25/07/2023 17:47

Một trong những nữ sinh của trường đã đăng ảnh chụp cùng đồng đội kèm với lời nhắn: “Bạn thân của tôi đã ra đi hết rồi!”

Ngày 23/7, mái nhà thi đấu của trường trung học cơ sở số 34 ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang bị sập khiến 11 người thiệt mạng.

Hai ngày qua, nhiều người dân tự nguyện tới đặt hoa ngoài cổng trường để tỏ lòng tiếc thương, các thành viên đội bóng chuyền nữ của trường đăng ảnh tập thể cùng đồng đội lên mạng đầy tiếc thương: “Bạn thân của tôi đã ra đi hết rồi!”.

Chính quyền thành phố đã tổ chức một cuộc họp báo vào tối 24/7 để thông báo về những diễn biến mới nhất. chính quyền tỉnh Hắc Long Giang đã thành lập một nhóm điều tra chung để điều tra đầy đủ vụ tai nạn.

Nhiều người dân hôm qua đã bất chấp mưa để đặt hoa tưởng niệm bên ngoài trường, có nữ sinh đưa hoa đưa tay lau nước mắt trên má, có nhiều nữ sinh đã khóc thảm thiết.

Vụ sập mái nhà ở trường học khiến 11 người thiệt mạng: Xót xa lời nhắn của nữ sinh khi đưa tiễn đồng đội về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Cô gái đã đăng bức ảnh của thành viên đội bóng trước khi đưa tiễn họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: HK01

Một vận động viên bóng chuyền nữ của trường đã đăng một bức ảnh chụp chung với đồng đội lên mạng và viết: “Lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ đến là chúng ta, nhưng tôi đã coi các bạn như gia đình rồi, đừng quên tôi, hãy nhớ về tôi. Những người bạn thân nhất của tôi đều đã ra đi!”

Đông đảo cư dân mạng đã để lại những lời nhắn an ủi: "Mạnh mẽ lên, sống tốt cho họ lớn lên khỏe mạnh",

“Chị ơi, hãy sống thật tốt với niềm tin của mình, cố lên, chị có thể sống sót, cố lên”

“Mạnh mẽ lên và tiếp tục đi, những người bạn tốt sẽ đồng hành cùng chị trên một con đường khác”.

Cựu đội trưởng đội bóng chuyền nữ Trung Quốc, Hui Ruoqi cũng đăng lên mạng với dòng trạng thái: “Nào, hãy chia sẻ đi, các cầu thủ bóng chuyền đang ở bên cạnh bạn (hãy quan tâm đến gia đình của họ nữa)”.

 

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