Mới đây, một cô gái 22 tuổi người Nga đã nhờ bạn phẫu thuật nâng mông nhưng không may qua đời sau khi tiêm chất gây tê cục bộ lidocain.

Tờ "The Mirror" đưa tin, một cô gái 22 tuổi tên là Mika và một thợ làm đẹp 29 tuổi tên là Uma là bạn của nhau.

Mika đã chọn nhà của Uma làm địa điểm phẫu thuật nâng mông của mình. Thật không may, Mika đã qua đời chỉ sau 10 phút tiêm tê tại chỗ.

Theo những người bạn khác của Mika, đây không phải là lần đầu tiên hot girl này phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng lần này cô đến với Uma hoàn toàn là do tin tưởng, "vì Uma là bạn của cô ấy".

Uma sau đó đã thú nhận rằng cô đã sử dụng chất gây tê cục bộ lidocain. Mika được tiêm vào mông trước khi phẫu thuật và cô bắt đầu cảm thấy không khỏe.

10 phút sau, cô được tiêm dexazone để chống sốc phản vệ và gọi xe cấp cứu nhưng Mika đã tuyên bố trước khi nhân viên y tế đến là đã chết.

Cô gái tử vong sau khi nhờ bạn phẫu thuật nâng vòng 3. Ảnh: ET Today

Uma cung cấp dịch vụ nâng mông với giá 154 bảng Anh (khoảng 4,5 triệu) và nhấn mạnh rằng cô sẽ hỏi khách hàng trước khi thực hiện liệu họ có dị ứng hay không.

Cô đã tham gia khóa học thẩm mỹ trong 2 tuần và khi hỏi xem cô đã được đào tạo chuyên môn y tế chưa, Uma trả lời “chưa”.

Uma không có bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện phẫu thuật nâng môi, cằm và mông cho khách hàng.

Mặc dù ba người bạn cùng phòng của Mika khuyên không nên đi nhưng cô đã lẻn ra khỏi nhà để phẫu thuật và kết quả là cô qua đời một cách bất ngờ.

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