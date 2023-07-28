Con gái đi tiểu ngay giữa cửa hàng nhưng người mẹ từ chối dọn với lý do khiến cư dân mạng “cạn lời”

Một người phụ nữ ở Giang Tô, Trung Quốc đưa con đến trung tâm mua sắm nhưng con gái cô đã đi tiểu trong cửa hàng, nhân viên nhìn thấy điều này đã yêu cầu dọn dẹp nhưng người phụ nữ từ chối với lý do “Tôi đang đi mua sắm” gây ra tranh cãi trên mạng.

Theo báo cáo của Star Video, người phụ nữ mặc áo phông trắng cùng gia đình đưa 2 con vào cửa hàng. Do bé gái buồn đi tiểu, nên bị người lớn ôm để tiểu tại chỗ trong cửa hàng.

Sau đó, nhân viên yêu cầu người phụ nữ dọn sạch nước tiểu trên mặt đất, nhưng người phụ nữ mặc đồ trắng từ chối.

Người phụ nữ này khẳng định rằng nếu mua sắm ở đây thì không cần phải dọn dẹp mà nếu có thì lấy gì để dọn. Cô chưa bao giờ nghe nói rằng khi mua đồ ở đây thì nếu trẻ em đi tiểu thì phải tự dọn dẹp.

Nhân viên yêu cầu người phụ nữ dọn dẹp nhưng bị từ chối. Ảnh: Weibo

Người phụ nữ không những không chịu tự xử lý mà còn ngăn cản người nhà thu dọn, thậm chí còn ném hàng lên quầy tính tiền, dọa “không mua” và yêu cầu nhân viên hoàn tiền và gọi cảnh sát.

Chủ cửa hàng tức giận đến mức đã đăng đoạn video giám sát lên mạng, nói rằng người lớn lo lắng cho đứa trẻ là điều dễ hiểu, nhưng việc cha mẹ không dọn dẹp là quá đáng.

Nhiều cư dân mạng cũng ủng hộ cửa hàng khi nói:

“Mua sắm ở đây thì có thể đại tiện ở đâu cũng được sao? Mua sắm ở đây thì có thể làm gì cũng được sao?”

“Không dọn dẹp cho một chút? Chủ cửa hàng đã để bạn không bồi thường là tốt rồi”.

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