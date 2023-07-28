Người đàn ông ra tay đâm vợ 171 nhát khi vừa kết thúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Thế giới 28/07/2023 10:31

Mới đây, một người đàn ông 29 tuổi ở Anh đã ra tay sát hại vợ trong lúc đang dùng ma túy khiến cô tử vong tại chỗ.

Tờ "Daily Mail" đưa tin Mihai và Katie vừa hoàn thành chuyến du lịch kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào năm ngoái.

Katie cho rằng chồng đã say xỉn trong chuyến đi và phá hỏng kỳ nghỉ, cô hy vọng anh sẽ ngừng uống rượu và nói với đối phương rằng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc.

Kết quả vào đêm ngày 30/8, Mihai đã đâm cô ấy 171 nhát dao và bị nghi ngờ đã dùng cocaine trong thời điểm đó. Cô bị thương nặng và không qua khỏi.

Người đàn ông ra tay đâm vợ 171 nhát khi vừa kết thúc kỷ niệm 5 năm ngày cưới - Ảnh 1
Mihai Hurmuz-Irimia, 29 tuổi, sống ở Anh. Ảnh: Daily Mail

Sau khi tấn công, Mihai đã đi tắm và để quần lót đầy máu trên sàn nhà tắm. Tiếp theo, nghi phạm ngồi trên ghế sofa xem TV và bình tĩnh báo cáo vụ việc qua điện thoại, thừa nhận rằng anh đã giết vợ mình và hứa sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai.

Thực tế, vài năm trước đây, Mihai đã bị bắt vì tội dùng vũ khí đe dọa vợ mình, nhưng tình cảm giữa vợ chồng họ đã được cải thiện vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, không ngờ rằng lần này lại dẫn đến một thảm kịch không thể đảo ngược được.

Nghi phạm từ chối kết tội giết người trong phiên tòa và hy vọng sẽ giảm nhẹ án phạt, nhưng sau 7 ngày xét xử, tòa án đã tuyên phạt anh ta chịu án tù chung thân.

 

 

 

 

 

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