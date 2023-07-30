Nóng: Người đàn ông ra tay thảm sát cả gia đình rồi cắt tay tự tử vì kinh tế khó khăn

Thế giới 30/07/2023 12:10

Mới đây, một người đàn ông đã ra tay sát hại vợ và cậu con trai 12 tuổi sau khi cả gia đình gặp khó khăn về kinh tế.

Dựa trên báo cáo từ các phương tiện truyền thông đại lục, vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 25/7 tại thị trấn Xinglong, huyện Bayan, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Được biết, gia đình người đàn ông khó khăn về tài chính, vợ ốm yếu, anh nghèo đến mức không có tiền đi khám, nhưng cậu con trai 12 tuổi của anh vẫn nghiện chơi game trên di động và đã nạp khoảng 10 triệu vào tài khoản của trò chơi.

Nóng: Người đàn ông ra tay thảm sát cả gia đình rồi cắt tay tự tử vì kinh tế khó khăn - Ảnh 1
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để giải cứu người đàn ông. Ảnh: HK01

Sau khi biết chuyện, anh đã rất tức giận, mất kiểm soát cảm xúc và sát hại con trai, sau đó là vợ mình rồi gọi cảnh sát và sau đó là tự tử.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường và người đàn ông cuối cùng đã được cứu, nhưng vợ và con của anh đã tử vong.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra về vụ việc.

 

 

 

 

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