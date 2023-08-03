Mới đây, một người đàn ông gốc Hoa ở Mỹ đã bị cảnh sát bắn tử vong dù người mẹ trước đó đã cầu xin đừng làm hại con trai bà ấy.

Theo China Press, ngày 28 tháng 7, cảnh sát Los Angeles đã công bố đoạn phim giám sát về một vụ án kinh hoàng xảy ra vào tháng 6.

Một người đàn ông gốc Hoa 30 tuổi tên Benjamin Chin, được nhìn thấy đang mặc áo giáp chống đạn và mang theo một khẩu súng dài trước một căn nhà tại cộng đồng Diamond Bar của Los Angeles vào khoảng 11 giờ sáng ngày 19/6.

Mẹ của anh đã cố gắng ngăn anh ra ngoài, nhưng Chin đã đâm bà bằng một nhát dao trước khi đi theo hướng đại lộ Diamond Bar với khẩu súng.

Khi cảnh sát địa phương nhận được nhiều cuộc gọi trình báo, họ đã đến hiện trường và phát hiện ra rằng mẹ của Chin bị thương nhưng vẫn cố gắng đuổi theo và khẩn cầu cảnh sát: “Đừng làm hại con trai tôi”.

Người đàn ông 30 tuổi bị bắn tử vong dù đã mặc áo giáp chống đạn. Ảnh: China Press

Tuy nhiên, khi Chin phớt lờ lời kêu gọi của cảnh sát yêu cầu anh ta bỏ vũ khí và đầu hàng, cảnh sát Mỹ đã thực thi quyết định nghiêm khắc, ít nhất 2 cảnh sát đã bắn trúng vào các vị trí khác ngoài áo giáp chống đạn của Qin, dẫn đến cái chết của anh ngay tại chỗ.

Cộng đồng Diamond Bar là một khu phố nổi tiếng với nhà cửa sang trọng do khu vực học tập và phong cảnh đẹp, giá nhà từ 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 23 tỷ). Cư dân địa phương cho biết trước khi cảnh sát đến, Chin đã bắn khoảng 7-8 phát lên trời.

Cảnh sát Los Angeles cho biết những khẩu súng mà Chin mang theo không được đăng ký hợp pháp và có thể do anh ta tự mua hoặc tự sửa đổi.

Về phần người mẹ bị đâm, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, hiện đã xuất viện trở về nhà dưỡng thương.

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