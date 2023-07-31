Nữ sinh 25 tuổi bị anh họ đánh đến chết vì từ chối lời cầu hôn

Thế giới 31/07/2023 12:24

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị bắt giữ sau khi tấn công nữ sinh 25 tuổi vì từ chối lời cầu hôn.

Theo đó, vào ngày 28/7, cảnh sát đã nhận được báo cáo về một người đàn ông đánh đập phụ nữ rồi tẩu thoát trong một công viên gần trường đại học Aurobindo College ở khu Malviya Nagar.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện nạn nhân Nargis, 25 tuổi, đang nằm dưới ghế dài trong công viên, đầu bị chảy máu và bên cạnh có một cây gậy sắt.

Ngay sau đó, người anh trai họ của Nargis, Irfan, 28 tuổi, đã đầu thú sau vài giờ gây án.

Được biết, Nargis từng hẹn hò với Irfan, thậm chí còn tính đến chuyện kết hôn, rồi chia tay dưới sự phản đối của gia đình anh.

Irfan cảm thấy tức giận và dành 3 ngày để lên kế hoạch gây án, đồng thời cũng nắm được thời điểm Nargis sẽ đi qua công viên.

Vào trưa ngày 28/7, khi Nargis đi ngang qua công viên trên đường từ lớp về nhà , Irfan đã chặn cô lại và muốn nói điều gì đó.

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Nargis, 25 tuổi, bị anh họ đánh tử vong sau khi từ chối lời cầu hôn. Ảnh: China Press

Khi Nargis từ chối lời cầu hôn của Irrfan , anh đã rút một thanh sắt từ trong túi ra và tấn công, sau đó cô gái qua đời ngay lập tức.

Sameer, anh trai của Nargis cho biết rằng cha của họ là một thợ sửa xe và Irfan đã chuyển đến nhà của họ khoảng 5-6 năm trước và được cha anh đào tạo thành thợ cơ khí.

Tuy nhiên, sau đó anh bắt đầu quấy rối Nargis. Sau khi người cha quát mắng anh, Irfan đã bị đuổi trở về quê nhà. Nhưng sau khi sự nghiệp của anh không thuận lợi, Irfan lại trở về nhà.

Sameer cũng đề cập rằng Nargis là sinh viên của trường Kamala Nehru, cô vừa mới tốt nghiệp với bằng vinh dự tiếng Hindi và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển quốc gia. Irfan biết lịch trình hàng ngày của cô và đã theo dõi trong vài ngày.

Cha của Nargis cho biết ông cảm thấy đau buồn, tức giận và tuyên bố sẽ đòi lại công lý cho con gái ông. Ông kêu gọi các cơ quan chức năng trừng trị Irfan một cách nghiêm khắc và tuyên bố sẽ không tha thứ cho hành động của Irfan.

 

 

 

 

 

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