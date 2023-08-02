Một nữ du khách Nhật Bản đã qua đời tại một khách sạn 4 sao ở Chiang Mai, Thái Lan và cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tiến hành điều tra vụ việc.

Theo China Press, nạn nhân là một phụ nữ 25 tuổi, cùng chồng cũng có quốc tịch Nhật Bản (31 tuổi), đến tỉnh Chiang Mai, Thái Lan để du lịch.

Cô bị thắt cổ bởi dây sạc điện thoại trong phòng tắm và sau đó chồng phát hiện ra liền đặt nạn nhân xuống đất, tiếp theo yêu cầu sự trợ giúp của nhân viên khách sạn và thông báo cho cảnh sát tới điều tra.

Vào ngày 1/8, Thiếu tướng Tawachai, Cảnh sát trưởng tỉnh Chiang Mai, đã thông báo diễn biến mới nhất của vụ án.

Cảnh sát đã kiểm tra tất cả camera giám sát khách sạn và các điểm nghi ngờ liên quan, nhưng không tìm thấy bất kỳ ai vào phòng của nạn nhân. Trong phòng chỉ có nạn nhân và chồng của cô.

Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Ảnh: Bangkok Post

Chồng của nạn nhân cho biết vợ mình bị hoảng loạn và trầm cảm. Vào tối xảy ra sự việc, vợ anh đã thử tự tử bằng dây sạc của máy sấy tóc và anh đã ngăn chặn và thu dây sạc đó lại.

Sau đó, hai người không có bất kỳ tranh cãi nào và đi mua đồ từ cửa hàng tiện lợi và về nghỉ ngơi lúc khoảng 3 giờ 45 phút sáng.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy và vào nhà vệ sinh, anh phát hiện ra nạn nhân đã qua đời do tự tử bằng dây sạc điện thoại.

Tuy nhiên, cảnh sát không tin vào lời khai của chồng và đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Đồng thời, họ cũng đang điều tra tiền sử bệnh tật của nạn nhân để tìm hiểu xem có phải như những gì chồng cô nói hay không, từ đó để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

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