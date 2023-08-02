Một cuộc điều tra đã được tiến hành ở Malibu, California sau khi phát hiện một thi thể bên trong cái thùng tại Bãi biển bang Malibu Lagoon vào ngày 31/8.

Theo CNN, một công nhân vệ sinh đã phát hiện ra thùng đen, nhựa, có dung tích 55 gallon đang nổi trên mặt biển vào khoảng 3 giờ chiều ngày 30/8.

Anh đã cố gắng kéo thùng trở lại bờ sau khi chèo thuyền kayak ra để lấy nó, nhưng sóng đã đẩy thùng trở lại biển vào đêm hôm đó.

Tuy nhiên đến khoảng sáng ngày 30/8, một nhân viên cứu hộ bơi ra để lấy chiếc thùng và nhận thấy trọng lượng bất thường của nó nên đã nhìn vào bên trong.

Thùng chứa thi thể của một người đàn ông da đen chưa được xác định danh tính và không mặc quần áo.

Nguyên nhân cái chết chưa được xác định, theo Đại úy Hugo Reynaga của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh: LA Times

Đội cứu hộ đã được triệu tập để chăm sóc cho người đàn ông trước khi anh ta được tuyên bố đã chết tại hiện trường.

Trung úy Reynaga cho biết, không rõ xác chết đã ở trong thùng chứa bao lâu mặc dù chỉ có dấu hiệu phân hủy hạn chế và không có dấu hiệu bạo lực nào khác.

Phần lớn Bãi biển Malibu mở cửa cho công chúng và là địa điểm nổi tiếng dành cho những người lướt sóng, tuy nhiên khu vực đầm phá được coi là không an toàn và bị cấm.

Jorge Moreno, phát ngôn viên của California State Parks, cho biết hiện trường vụ án sẽ vẫn đóng cửa nhưng phần còn lại của bãi biển vẫn mở cửa hoạt động.

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