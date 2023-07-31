Bé gái 13 tuổi phát hiện mình có thai sau khi đi khám vì 5 ngày liên tục đau bụng và nôn ói

Một nữ bác sĩ mới đây đã chia sẻ câu chuyện có thật về một cô gái 13 tuổi không biết mình mang thai cho đến khi đến gặp bác sĩ.

Theo đó, một người dùng có tên "dr.intanrachmita" đến từ Indonesia đã chia sẻ trường hợp có thật này trên TikTok.

Cô cho biết mình là bác sĩ và trước đó đã từng đến vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ thực tập. Một đêm, cô ấy đã gặp một cặp vợ chồng đưa con gái 13 tuổi mới vào cấp 2 đến khám bệnh.

Họ cho biết cô bé đã nôn mửa liên tục trong 5 ngày, bụng còn quặn thắt, thậm chí không ăn uống được.

Ban đầu, nữ bác sĩ nghi ngờ cô bé có thể bị ngộ độc thực phẩm hoặc bị bệnh dạ dày do không ăn uống đúng giờ, nhưng những khả năng này đều bị mẹ của cô bé từ chối.

Nữ bác sĩ đang chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng. Ảnh: China Press

Cô bác sĩ chỉ có thể tạm thời kê đơn thuốc chống nôn cho cô bé uống. Không ngờ, lúc này một nữ y tá đã làm việc lâu năm tại bệnh viện địa phương đã lặng lẽ đến gần nữ bác sĩ và nói ra một câu làm cho cô bác sĩ rất bất ngờ.

Y tá cho biết, dựa trên kinh nghiệm của mình, cô bé có thể đang mang thai, do đó y tá yêu cầu bác sĩ giúp cô bé kiểm tra nước tiểu.

Vốn dĩ do địa phương giáo dục giới tính chưa phổ biến nên thường xuyên xảy ra những vụ mang thai khi chưa đủ tuổi vị thành niên, nhưng do vùng nông thôn không có internet, tin tức không thể truyền đi nên người ngoài không biết ở đây có rất nhiều "bà mẹ trẻ".

Bác sĩ ngay lập tức sắp xếp cho cô bé kiểm tra nước tiểu và xác định cô thật sự đang mang thai. Thực ra, cô bé đã có kinh nguyệt từ 1 năm trước và chu kỳ kinh nguyệt ổn định.

Nhưng lần này đến khám bệnh, cô bé đã không có kinh nguyệt ít nhất 20 ngày trở lên. Sau khi được hỏi về tình hình, cô bé mới thẳng thắn thú nhận rằng cô và một học sinh nam cùng trường đã từng quan hệ dẫn đến cô bé mang thai. Học sinh nam này cũng mới mới lên cấp 2.

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