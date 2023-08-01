Ngày 30/7, cảnh sát bang Kerala ở Ấn Độ đã phát hiện ra thi thể của một bé gái 5 tuổi mất tích bị bỏ lại trong một bao tải gần chợ.

Theo báo cáo, cô gái đã biến mất khỏi nơi cư trú gần chợ Arufa ở Hạt Ernakulam vào ngày 28/7.

Nhà chức trách đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra rằng Aslam, một nam hàng xóm 28 tuổi đến từ Bihar, đã đón cô gái rồi sau đó anh lại nắm tay cô rời đi.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã đưa cô gái đến một cửa hàng để mua nước trái cây rồi đưa cô đi và anh bị tình nghi liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Aslam đã bị bắt và được thẩm vấn suốt đêm đó.

Nghi phạm Aslam bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của bé gái 5 tuổi

Cảnh sát cho biết khi Aslam bị bắt, anh ta bị nghi ngờ trong tình trạng không tỉnh táo do sử dụng ma túy hoặc rượu và không thể trả lời các câu hỏi một cách bình thường.

Mãi đến sáng ngày 29/7, anh mới thú nhận hành vi phạm tội và nói với cảnh sát vị trí thi thể bị bỏ lại.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé gái trong một đống rác ở một vùng đất hoang vắng phía sau chợ. Các cư dân địa phương miêu tả vùng đất này là nơi hoạt động xã hội đen, thường có người sử dụng ma túy và rượu.

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