Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi bị nam hàng xóm cưỡng hiếp

Thế giới 01/08/2023 17:48

Ngày 30/7, cảnh sát bang Kerala ở Ấn Độ đã phát hiện ra thi thể của một bé gái 5 tuổi mất tích bị bỏ lại trong một bao tải gần chợ.

Theo báo cáo, cô gái đã biến mất khỏi nơi cư trú gần chợ Arufa ở Hạt Ernakulam vào ngày 28/7.

Nhà chức trách đã kiểm tra camera giám sát và phát hiện ra rằng Aslam, một nam hàng xóm 28 tuổi đến từ Bihar, đã đón cô gái rồi sau đó anh lại nắm tay cô rời đi.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã đưa cô gái đến một cửa hàng để mua nước trái cây rồi đưa cô đi và anh bị tình nghi liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Aslam đã bị bắt và được thẩm vấn suốt đêm đó.

Bé gái 5 tuổi tử vong sau khi bị nam hàng xóm cưỡng hiếp - Ảnh 1
Nghi phạm Aslam bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến cái chết của bé gái 5 tuổi

Cảnh sát cho biết khi Aslam bị bắt, anh ta bị nghi ngờ trong tình trạng không tỉnh táo do sử dụng ma túy hoặc rượu và không thể trả lời các câu hỏi một cách bình thường.

Mãi đến sáng ngày 29/7, anh mới thú nhận hành vi phạm tội và nói với cảnh sát vị trí thi thể bị bỏ lại.

Cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé gái trong một đống rác ở một vùng đất hoang vắng phía sau chợ. Các cư dân địa phương miêu tả vùng đất này là nơi hoạt động xã hội đen, thường có người sử dụng ma túy và rượu.

 

 

 

 

Bé gái 13 tuổi phát hiện mình có thai sau khi đi khám vì 5 ngày liên tục đau bụng và nôn ói

Bé gái 13 tuổi phát hiện mình có thai sau khi đi khám vì 5 ngày liên tục đau bụng và nôn ói

Một nữ bác sĩ mới đây đã chia sẻ câu chuyện có thật về một cô gái 13 tuổi không biết mình mang thai cho đến khi đến gặp bác sĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Sự thật sau thứ đồ người vợ để lại ngày bị chồng đuổi khỏi nhà tay trắng

Tâm sự Eva 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Phản ứng bình tĩnh của người vợ khi người chồng bội bạc ngỏ ý muốn quay lại

Tâm sự 56 phút trước
Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Đang khởi động, cầu thủ 35 tuổi bị xe lu cán trên sân và cái kết thót tim

Video 1 giờ 11 phút trước
Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 2 giờ 11 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích