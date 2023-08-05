Nóng: Phát hiện thi thể phụ nữ bị phân xác bên trong vali trên bãi biển, chồng bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm

Thế giới 05/08/2023 12:55

Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi là thủ phạm trong vụ án sát hại một phụ nữ rồi vứt xác ra biển.

 

Theo thông tin từ China Press, cảnh sát bang Florida, Hoa Kỳ đã tìm thấy ba chiếc vali trôi nổi trên đường thủy vào tháng trước. Sau khi mở chúng ra, họ phát hiện bên trong giấu các thi thể phụ nữ không mảnh vải che thân.

Giờ đây, sau cuộc điều tra, cảnh sát xác nhận rằng người chết là một phụ nữ 80 tuổi, Adil và nghi phạm là người chồng 78 tuổi của bà, William, người đã kết hôn với bà được 15 năm.

Theo báo cáo của "Daily Mail", cảnh sát địa phương đã đưa ra một tuyên bố ngày 3/8 nói rằng cảnh sát đã buộc tội người đàn ông 78 tuổi William với tội danh sát hại vợ mình.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết của Adil là do vết thương đạn bắn vào đầu.

Sau cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi William bắn Adil, anh ta đã dùng cưa máy để phân xác rồi nhét vợ vào ba chiếc vali rồi vứt xuống đường thủy dọc bờ biển.

Nóng: Phát hiện thi thể phụ nữ bị phân xác bên trong vali trên bãi biển, chồng bị bắt vì bị tình nghi là thủ phạm - Ảnh 1
Nghi phạm William đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi nghi ngờ ông đã sát hại vợ mình. Ảnh: China Press

Thậm chí, anh ta còn chất đầy đá phong cảnh và gạt tàn vào vali để chúng không nổi trên mặt nước. Mãi đến ngày 21/7, một số người dân mới báo công an phát hiện trong vali có một bộ phận cơ thể và sự việc này vẫn chưa bị phanh phui.

Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát ngay lập tức tìm thấy hai chiếc vali khác và phát hiện trong đó có thi thể và xương chậu của người phụ nữ.

Khi kiểm tra màn hình giám sát và lần theo đường dây điều tra, cuối cùng họ đã xác định được William chính là nghi phạm.

Tuy nhiên, trong cuộc thẩm vấn ban đầu, William phủ nhận rằng anh ta có liên quan gì đến chiếc vali và không biết tung tích của vợ mình.

Sau đó, cảnh sát nhận được lệnh khám xét và đến nơi ở của William để tiến hành khám xét. Người ta tìm thấy vết máu ở lỗ thoát nước của nhà tắm, trong nhà còn tìm thấy một khẩu súng lục, một lượng lớn máu và các dụng cụ vệ sinh dính máu.

Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc cưa máy trong phòng chứa đồ của William cùng với những thứ dường như là xương, thịt và tóc người.

 

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