Nam sinh 19 tuổi ra tay sát hại mẹ ruột vì bị trách mắng uống đến “say mèm”

Thế giới 04/08/2023 16:55

Mới đây, một nam sinh ở Hàn Quốc đã sát hại mẹ ruột trong tình trạng say rượu vì bị trách mắng.

Theo thông tin từ China Press, nam sinh 19 tuổi sống trong một căn hộ ở Seoul, Hàn Quốc. Rạng sáng ngày 3/8, do uống rượu quá nhiều nên khi trở về nhà, nam sinh bị mẹ trách mắng.

Hai mẹ con xảy ra cãi vã, trong cơn tức giận, nam sinh đã tấn công người mẹ 50 tuổi của mình bằng một vật sắc nhọn khiến bà ngã xuống đất.

Nam sinh 19 tuổi ra tay sát hại mẹ ruột vì bị trách mắng uống đến “say mèm” - Ảnh 1
Hiện cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm để tiếp tục điều tra vụ việc. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị gái của nghi phạm đã trình báo sự việc và xe cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường để đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng bà vẫn được thông báo là đã tử vong.

Cảnh sát địa phương đã đến cửa vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày và bắt giữ kẻ tấn công, lúc đó đang trong tình trạng say xỉn.

Cảnh sát sẽ điều tra chi tiết động cơ gây án sau khi kẻ tấn công tỉnh táo và dự kiến ​​sẽ xin lệnh bắt giữ trong vòng 3 ngày.

 

 

 

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Vào ngày 4/8, cảnh sát cho biết sau khi bỏ học cấp ba vì chứng sợ xã hội, nghi phạm đã được bác sĩ tâm thần chẩn đoán mắc chứng “Rối loạn nhân cách phân liệt”.

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