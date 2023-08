Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ đã tử vong sau khi bị con trai sát hại vì thường xuyên hành hung vợ.

Theo India Today, Anil Kumar Mandal (58 tuổi), một công nhân đường sắt, từng sống với vợ Rita Devi và con trai duy nhất của họ, Arnab Mehta, ở bang Bangalore, Ấn Độ.

Anh bị cáo buộc đã từng về nhà trong tình trạng say xỉn và lăng mạ vợ mình khiến người con trai của họ rất tức giận

Arnab nói: “Bố tôi thường xuyên ngược đãi và đánh đập mẹ vì say rượu. Vào tối thứ 6 (28/7), bố lại đánh đập và hành hung mẹ tôi trong tình trạng say xỉn. Khi tôi cố gắng can thiệp, ông ấy đã tấn công tôi và tôi đã đâm ông bằng một con dao để tự vệ”.

Cảnh sát đã bắt giữ vợ và con trai của nạn nhân để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: India Today

Anh trai của Anil, Sunil Mandal, cho biết Anil và vợ thường xuyên cãi vã ở nhà. Vào tối thứ 6, khoảng 1 giờ sáng, anh nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà Anil, sau đó anh lao xuống nhà và thấy Anil bị thương nặng với nhiều vết máu.

Anil ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương, nơi người đàn oong được tuyên bố là đã tử vong. Anh ta bị 12 đến 15 vết đâm trên cơ thể do dùng dao gây ra.

Sau đó, cảnh sát đã được thông báo và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Arnab và mẹ của anh ta đang bị giam giữ và đang bị thẩm vấn. Trong khi đó, thi thể của Anil đã được gửi đi khám nghiệm tử thi, Vijay Yadavendu, một quan chức cảnh sát cho biết.

