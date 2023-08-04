Vào ngày 4/8, cảnh sát cho biết sau khi bỏ học cấp ba vì chứng sợ xã hội, nghi phạm đã được bác sĩ tâm thần chẩn đoán mắc chứng “Rối loạn nhân cách phân liệt”.

Theo ET Today, kẻ tình nghi không có tiền án, trong khi thẩm vấn thì nói không rõ ràng và khẳng định “có người đang theo dõi, tra tấn và cố gắng giết tôi. Họ đang quan sát cuộc sống riêng tư của tôi”. Anh được cho là có thể do mắc các rối loạn tâm lý như hoang tưởng bị bức hại.

Cảnh sát tiết lộ rằng, vào ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, kẻ tình nghi đã mua vũ khí tại một siêu thị lớn gần đó.

Trong vòng 1 giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, ít nhất 2 thông báo giả mạo về kẻ giết người xuất hiện trên mạng và vào ngày 4 tháng 8 đã xuất hiện thêm 2 thông báo giả mạo về giết người.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường sau khi nhận được thông báo. Ảnh: Yonhap News

Hiện đã gia tăng lực lượng cảnh sát tới từng hiện trường, theo dõi các tội phạm đe dọa thông qua vị trí địa chỉ IP trên mạng.

Vụ án xảy ra tại ga xe điện ngầm Sinyongsan, phường Bonteong, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Vào khoảng 5 giờ 55 phút chiều ngày 3 tháng 8, kẻ tình nghi đã lái ô tô nhỏ của cha mẹ đâm vào vỉa hè trước siêu thị và làm bị thương 5 người.

Sau đó, nghi phạm đã dùng dao đâm vào trong cửa hàng và làm bị thương thêm 9 người. Hiện có 14 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.

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