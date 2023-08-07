4 triệu cuốn sách trị giá gần 1000 tỷ bị ngập trong nước, giám đốc điều hành không kìm được nước mắt khóc ngay trên sóng truyền hình

Thế giới 07/08/2023 16:21

Mới đây, một giám đốc điều hành công ty sách của Trung Quốc đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình sau trận lũ lịch sử tràn vào khu vực này.

Gần đây, ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng, là cơ sở lưu trữ sách quan trọng của ngành xuất bản đại lục, một số lượng lớn kho lưu trữ sách đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo báo cáo, hơn 4 triệu cuốn sách trị giá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 1000 tỷ) tại doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc “China Picture Network” đã ngập trong nước.

Huang Ping, người sáng lập và giám đốc điều hành của Zhongtu.com, đã không kìm được nước mắt khi kể lại trải nghiệm liên quan trên webcast trực tiếp sau đó.

Dựa trên các báo cáo từ The Paper và các báo cáo khác, trang web chính thức của China Picture trước đó cho biết: “Đây là tổn thất và đòn giáng nặng nề nhất mà công ty gặp phải kể từ khi thành lập 25 năm trước”.

4 triệu cuốn sách trị giá gần 1000 tỷ bị ngập trong nước, giám đốc điều hành không kìm được nước mắt khóc ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Giám đốc điều hành bật khóc sau khi kho sách của mình ngập trong nước. Ảnh: China Press

Vào ngày 4 tháng 8, Huang Ping nói về thảm họa trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Huang Ping nhớ lại rằng khi thảm họa xảy ra, công ty biết rằng có thể có rủi ro nên đã đặt sách ở nơi thấp hơn lên nơi cao hơn.

Tuy nhiên, do số lượng sách trong kho quá nhiều và không gian còn lại trong kho hạn chế, cộng với việc mất điện và thang máy ngừng hoạt động, công ty không thể thuê được công nhân vận chuyển tạm thời, dẫn đến hiệu suất vận chuyển sách rất thấp, không thể di chuyển sách kịp thời.

Huang Ping cho biết công ty cũng đã mua 2.000 túi cát nhưng do lũ quét và thiếu nhân lực, một phần túi cát không thể được vận chuyển đến.

Kể từ khi biết lũ sắp đến, nhân viên đã cố gắng hết sức xếp bao cát, khiêng sách nhưng lũ về quá nhanh, ai nấy chỉ biết nhìn nhà kho ngập trong nước, sách vở ướt sũng.

Huang Ping cho biết sau khi không thể cứu sách và rời khỏi kho hàng do lực nước quá mạnh, nhân viên đã rút về tầng 4 của văn phòng và chờ đợi sự cứu hộ. Họ đã trải qua một đêm trong tòa nhà hoang vắng bị môi trường nước bao quanh.

Huang Ping nhớ mãi câu nói của một đồng nghiệp trẻ bị mắc kẹt. Trong quá trình cứu hộ, đồng nghiệp trẻ này đã dẫn dắt các đồng nghiệp khác, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em ra khỏi tòa nhà trước, còn anh là người cuối cùng rời đi.

Thấy mực nước dâng cao, người đồng nghiệp trẻ cho biết lúc đó anh sẵn sàng hy sinh.

Theo dữ liệu, Zhongtu.com được thành lập bởi Huang Ping vào năm 1998 và là một trong những nền tảng bán sách trực tuyến sớm nhất ở Trung Quốc.

Sau khi không thể cạnh tranh với các nền tảng Internet chính thống, Zhongtu.com bắt đầu chuyển sang bán sách giảm giá kịp thời vào năm 2002 và dần ổn định với các kênh bán hàng và lượng độc giả riêng. Những cuốn sách chưa mở nổi lềnh bềnh trong nước và những tập sách bọc trong giấy nâu ngập một nửa.

Ngoài China Picture Network, nhiều nhà xuất bản hoặc nhà phân phối sách khác cũng gánh chịu tổn thất nặng nề.

Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Trung Quốc của Thời báo Bắc Kinh ước tính mất hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 659 tỷ), với kho sách có quy mô gần 8.000 mét vuông và hơn 3,6 triệu bản sách, gần như bị thiệt hại hoàn toàn.

 

Nóng: Bé gái 11 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Nóng: Bé gái 11 tuổi bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà, nghi phạm là người không ai ngờ tới

Mới đây, một cậu bé ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé gái 11 tuổi tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 23 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 53 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 8 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích