4 triệu cuốn sách trị giá gần 1000 tỷ bị ngập trong nước, giám đốc điều hành không kìm được nước mắt khóc ngay trên sóng truyền hình

Theo báo cáo, hơn 4 triệu cuốn sách trị giá 300 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 1000 tỷ) tại doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc “China Picture Network” đã ngập trong nước.

Gần đây, ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng, là cơ sở lưu trữ sách quan trọng của ngành xuất bản đại lục, một số lượng lớn kho lưu trữ sách đã bị hư hại nghiêm trọng.

Dựa trên các báo cáo từ The Paper và các báo cáo khác, trang web chính thức của China Picture trước đó cho biết: “Đây là tổn thất và đòn giáng nặng nề nhất mà công ty gặp phải kể từ khi thành lập 25 năm trước”.

Huang Ping, người sáng lập và giám đốc điều hành của Zhongtu.com, đã không kìm được nước mắt khi kể lại trải nghiệm liên quan trên webcast trực tiếp sau đó.

Giám đốc điều hành bật khóc sau khi kho sách của mình ngập trong nước. Ảnh: China Press

Vào ngày 4 tháng 8, Huang Ping nói về thảm họa trong một chương trình phát sóng trực tiếp. Huang Ping nhớ lại rằng khi thảm họa xảy ra, công ty biết rằng có thể có rủi ro nên đã đặt sách ở nơi thấp hơn lên nơi cao hơn.

Tuy nhiên, do số lượng sách trong kho quá nhiều và không gian còn lại trong kho hạn chế, cộng với việc mất điện và thang máy ngừng hoạt động, công ty không thể thuê được công nhân vận chuyển tạm thời, dẫn đến hiệu suất vận chuyển sách rất thấp, không thể di chuyển sách kịp thời.

Huang Ping cho biết công ty cũng đã mua 2.000 túi cát nhưng do lũ quét và thiếu nhân lực, một phần túi cát không thể được vận chuyển đến.

Kể từ khi biết lũ sắp đến, nhân viên đã cố gắng hết sức xếp bao cát, khiêng sách nhưng lũ về quá nhanh, ai nấy chỉ biết nhìn nhà kho ngập trong nước, sách vở ướt sũng.

Huang Ping cho biết sau khi không thể cứu sách và rời khỏi kho hàng do lực nước quá mạnh, nhân viên đã rút về tầng 4 của văn phòng và chờ đợi sự cứu hộ. Họ đã trải qua một đêm trong tòa nhà hoang vắng bị môi trường nước bao quanh.

Huang Ping nhớ mãi câu nói của một đồng nghiệp trẻ bị mắc kẹt. Trong quá trình cứu hộ, đồng nghiệp trẻ này đã dẫn dắt các đồng nghiệp khác, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em ra khỏi tòa nhà trước, còn anh là người cuối cùng rời đi.

Thấy mực nước dâng cao, người đồng nghiệp trẻ cho biết lúc đó anh sẵn sàng hy sinh.

Theo dữ liệu, Zhongtu.com được thành lập bởi Huang Ping vào năm 1998 và là một trong những nền tảng bán sách trực tuyến sớm nhất ở Trung Quốc.

Sau khi không thể cạnh tranh với các nền tảng Internet chính thống, Zhongtu.com bắt đầu chuyển sang bán sách giảm giá kịp thời vào năm 2002 và dần ổn định với các kênh bán hàng và lượng độc giả riêng. Những cuốn sách chưa mở nổi lềnh bềnh trong nước và những tập sách bọc trong giấy nâu ngập một nửa.

Ngoài China Picture Network, nhiều nhà xuất bản hoặc nhà phân phối sách khác cũng gánh chịu tổn thất nặng nề.

Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế Trung Quốc của Thời báo Bắc Kinh ước tính mất hơn 200 triệu nhân dân tệ (khoảng 659 tỷ), với kho sách có quy mô gần 8.000 mét vuông và hơn 3,6 triệu bản sách, gần như bị thiệt hại hoàn toàn.