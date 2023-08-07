Mới đây, một cậu bé ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại bé gái 11 tuổi tại nhà.

Tờ “Beijing Times” đưa tin, cha của cô gái đã nhờ giúp đỡ trong một cuộc trò chuyện nhóm, nói rằng cô con gái 11 tuổi của ông, Yang, đã bị cưỡng hiếp và sát hại tại nhà vào khoảng 11 giờ tối ngày 27/7, sau đó xác cô bé bị vứt bỏ tại sông Tương Giang.

Bố mẹ của cô gái đã trở nên suy sụp tinh thần và tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi phía để tìm công lý cho con gái mình.

Mẹ của nạn nhân cho biết, con gái ở với ông bà nội nhưng sống riêng trong cùng 1 khuôn viên, chỉ cách nhà khoảng 50m. Ông bà gọi cô bé ra ăn sáng nhưng không thấy đâu.

Cha mẹ của nạn nhân đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ khắp nơi để đòi lại công bằng cho đứa con gái của mình. Ảnh: China Press

Theo người dân cùng làng, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27/7, một đứa trẻ trong làng kéo một chiếc túi lớn và ném xuống sông.

Đứa trẻ này nói rằng là mình vô tình đốt cháy quần áo và giày của ông nội, sợ bị mắng nên đã vứt chúng một cách lén lút.

Sau đó, bố mẹ của cô bé phát hiện ra xác con gái bị bỏ rơi và chiếc túi chứa xác được lấy từ nhà cô bé. Ngoài ra, cô bé không mặc quần, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.

Sau khi bố mẹ cô bé báo cảnh sát, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ. Nghi phạm đã thú nhận rằng anh đã cãi nhau với cô bé và bị mắng là “con hoang”, trong cơn tức giận anh đến đã siết chặt bộ đồ ngủ, khiến nạn nhân tử vong.

Ủy ban làng Wansong nói rằng nghi phạm chưa đủ 14 tuổi. Cha mẹ anh không kết hôn và họ ly thân vài năm sau khi sinh ra nghi phạm.

Nghi phạm đến từ làng Lianhe, không phải là người dân làng Wansong và đã bị cảnh sát tạm giữ.

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