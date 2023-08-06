Phẫn nộ: Người mẹ ép buộc con gái 10 tuổi quan hệ với 3 người cùng lúc

Thế giới 06/08/2023 19:42

Mới đây, một người phụ nữ 37 tuổi ở Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi ép buộc con gái quan hệ với 3 người cùng lúc.

 

Elizabeth Spaeth, một người mẹ 37 tuổi từ Texas, Hoa Kỳ, đã ép buộc con gái của mình tham gia vào hành vi quan hệ từ khi con gái 8 tuổi, với các đối tượng bao gồm hôn phu của mẹ và một tên tội phạm tình dục.

Khi cảnh sát đến bắt giữ Spaeth vào ngày 3/8, họ còn phát hiện ra rằng con gái của Spaeth đang ở nhà cùng với tên tội phạm đó.

Theo tờ Daily Star, trong quá trình được chất vấn, Spears đã thú nhận với cảnh sát rằng cô thực sự đã tham gia vào hành vi tình dục với con gái mình.

Đôi khi, cô tham gia vào những cuộc tình tay ba với Jarrad Kirkus, một tên tội phạm tình dục 40 tuổi và đôi khi thì đối tượng là hôn phu của cô.

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Cảnh sát đã bắt giữ Elizabeth Spaeth sau khi cô ép buộc con gái quan hệ. Ảnh: Daily Star

Cô cho biết những hành vi này đã bắt đầu khi con gái cô 8 tuổi và đã tiếp tục cho đến khi con gái cô 10 tuổi.

Kirkus trước đây đã từng bị kết án vì tội tấn công tình dục với những người khác trong đó có trẻ em.

Cảnh sát đã phát hiện cuộc trao đổi tin nhắn giữa anh ta và Spears, trong đó Kirkus hỏi cô liệu có thể quan hệ với con gái hay không và Spears đã trả lời: “Tất nhiên có thể”.

Hiện tại, cả Spears và Kirkus đều bị bắt giữ, trong khi đứa con gái của Spears được sắp xếp an toàn bởi cảnh sát.

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