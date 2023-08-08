Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã bị kết án 40 năm từ vì tội cưỡng hiếp 4 bé gái từ năm 2009.

Văn phòng Công tố quận Harris đã thông báo rằng Alvaro Jeronimo Juarez, 32 tuổi, đã bị một thẩm phán tuyên án 40 năm tù và không được ân xá.

Dana Nazarova, một trong những công tố viên chính của vụ án này, cho biết sau khi nạn nhân đầu tiên lên tiếng tố cáo vào năm 2018, ba nạn nhân khác cũng đã đứng ra và kể lại những gì đã xảy ra với họ và làm chứng trước tòa.

Các công tố viên cho biết Alvaro đã lạm dụng một cô bé 5 tuổi nhiều lần kể từ năm 2009. Anh là bạn của gia đình cô bé và đôi khi ở lại nhà.

Alvaro Jeronimo Juarez, 32 tuổi, bị kết án 40 năm tù. Ảnh: China Press

Alvaro lợi dụng sự tin tưởng của các thành viên gia đình đối với anh để tự do ra vào nhà, lừa dối, lạm dụng và đe dọa trẻ em. Các nạn nhân thường bị tấn công từ khoảng 5 tuổi và kéo dài đến khoảng 10 tuổi.

Nazarova cho biết: “Anh dùng những phương pháp đặc biệt để dụ bọn trẻ, chẳng hạn như gửi cho chúng món ăn vặt yêu thích. Sau đó, sẽ cố gắng đe dọa họ, ví dụ như lấy ra một huy hiệu giả của một tổ chức nào đó”.

Công tố viên địa phương của Quận Harris, Kim Ogg, nói rằng người này đã đánh cắp tuổi thơ của những bé gái này và theo luật pháp, anh sẽ bị đưa vào tù mà không có cơ hội được ân xá, phải hoàn thành toàn bộ hình phạt 40 năm mỗi ngày.

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