Bé gái 11 tuổi mang thai vì cha dượng cưỡng hiếp, đem đến bệnh viện để phá nhưng bị từ chối

Thế giới 12/08/2023 12:20

Mới đây, một bé gái 11 tuổi ở Peru đã mang thai 13 tuần do cha dượng cưỡng hiếp nhưng khi đến bệnh viện để phá thai thì bị từ chối.

Theo tờ Daily Mail, cô bé Peru 11 tuổi, được đặt tên là Mira, đã bị cha dượng đánh đập từ khi cô bé 6 tuổi và đã lâu trở thành công cụ giải tỏa ham muốn của ông,

Ngoài Mira, mẹ cô bé và ba anh chị em khác cũng thường xuyên bị cha kế bạo hành, trong đó có một em bé chỉ mới 4 tháng tuổi.

Mira đã được phát hiện mang thai 13 tuần vào tháng 7 và mẹ cô bé không thể chịu đựng nữa, cuối cùng đã tố cáo.

Mặc dù Mira và mẹ cùng các anh chị em khác đã được cơ quan chức năng sắp xếp đến một nơi an toàn và cảnh sát ngay lập tức bắt giữ cha kế của Mira, nhưng do tòa án từ chối yêu cầu tạm giam để phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục, do đó cảnh sát sau đó chỉ có thể thả anh ta tự do.

Bé gái 11 tuổi mang thai vì cha dượng cưỡng hiếp, đem đến bệnh viện để phá nhưng bị từ chối - Ảnh 1
Bé gái 11 tuổi cùng mẹ đến bệnh viện để phá nhưng bị bệnh viện từ chối. Ảnh: Shutterstock

Mẹ của Mira đau buồn cho biết, cô cũng bị chồng bạo hành trong thời gian dài và không thể bảo vệ được con gái, chồng cô thường đe dọa sẽ giết cô.

Mỗi khi cha dượng xâm hại Mira, anh ta sẽ khóa cô bên ngoài cửa và cảnh báo nếu cô kể cho hàng xóm biết, anh ta sẽ giết cô.

Mẹ của Mira cho biết bà liên tục yêu cầu phá thai cho Mira nhưng cơ quan bảo vệ của chính phủ đã chậm đưa ra một kế hoạch phá thai an toàn.

Chính phủ đã chuyển vụ việc đến bệnh viện khu vực, nhưng ban giám đốc của bệnh viện khu vực từ chối thực hiện phá thai cho Mira, thậm chí còn cho rằng Mira đã nói với họ rằng cô không muốn phá thai.

Bệnh viện nhấn mạnh rằng “xâm hại không được coi là một lựa chọn trong phá thai điều trị theo luật pháp”.

Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm quốc tế, Trung tâm Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Sinh sản và Tình dục (PROMSEX) của Peru đã kêu gọi cơ quan chức năng điều tra lại vụ án này và hiện nay Bộ Phụ nữ và Nhóm dân tộc yếu thế của Peru đã đồng ý để một ủy ban y khoa mới xem xét vụ án này.

Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Peru và UN Women đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đối với đứa trẻ và kêu gọi chính phủ Peru hành động để cho phép Mira được thực hiện một ca phẫu thuật phá thai an toàn trong vòng 22 tuần mang thai.

 

 

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