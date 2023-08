Mira đã được phát hiện mang thai 13 tuần vào tháng 7 và mẹ cô bé không thể chịu đựng nữa, cuối cùng đã tố cáo.

Mặc dù Mira và mẹ cùng các anh chị em khác đã được cơ quan chức năng sắp xếp đến một nơi an toàn và cảnh sát ngay lập tức bắt giữ cha kế của Mira, nhưng do tòa án từ chối yêu cầu tạm giam để phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục, do đó cảnh sát sau đó chỉ có thể thả anh ta tự do.