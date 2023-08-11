Vụ đâm xe, dùng dao tấn công ở Hàn Quốc: Nghi phạm xuất đầu lộ diện

Thế giới 11/08/2023 12:04

Mới đây, nghi phạm trong vụ đâm xe, dùng dao tấn công ở Hàn Quốc đã lộ diện trước ống kính truyền thông và tỏ ra hối hận với những tội ác mà mình đã làm.

Theo hãng thông tấn xã Yonhap (Hàn Quốc), lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm tội phạm của Cơ quan cảnh sát phía nam Gyeonggi đã chuyển nghi phạm Choi đến Chi nhánh Seongnam của Văn phòng Công tố viên quận Suwon vào lúc 9 giờ sáng vào ngày 10/8 vì nghi ngờ phạm tội cố ý giết người và giết người có chủ ý.

Trước sự bất bình với thế giới bên ngoài về việc anh ta từ chối chụp ảnh khuôn mặt, cảnh sát đã cố tình để nghi phạm đối mặt với máy quay khi anh ta đi từ sảnh ở tầng một của đồn cảnh sát lên xe hộ tống của công tố viên.

Khi đó, Choi có mái tóc ngắn, râu mọc dày giữa mũi và cằm, so với lần bị cảnh sát bắt giữ trước đó gần như không để râu, anh trông càng thêm luộm thuộm.

Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước ống kính truyền thông mà không đội mũ hay khẩu trang và các đặc điểm khuôn mặt không che giấu bất kỳ điều gì, anh trả lời hầu như mọi câu hỏi từ các phóng viên.

Vụ đâm xe, dùng dao tấn công ở Hàn Quốc: Nghi phạm xuất đầu lộ diện - Ảnh 1
Nghi phạm Choi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tấn công người qua đường vào ngày 3/8. Ảnh: ET Today

Một phóng viên hiện trường hỏi liệu anh có cảm thấy hối tiếc về hành vi tội phạm của mình.

Nghi phạm Choi trả lời: “Tôi cảm thấy rất xin lỗi đối với những nạn nhân, hy vọng rằng những nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện sẽ nhanh chóng hồi phục. Đối với những nạn nhân đã qua đời, tôi gửi lời chia buồn và xin lỗi chân thành đến gia đình của họ”.

Choi cũng tiết lộ rằng anh có kế hoạch viết lá thư xin lỗi trong tương lai khi bị giam giữ trong nhà tù.

Tuy nhiên, khi nghi phạm bị công tố viên điều tra, anh vẫn liên tục giải thích rằng động cơ tội phạm của mình bắt nguồn từ “sự quấy rối kéo dài nhiều năm từ một nhóm theo dõi”.

Anh cho biết rằng đến ngày phạm tội (ngày 3/8), anh vẫn bị quấy rối và để tránh nhóm theo dõi và tổ chức tội phạm, anh mới chọn làm việc tại khu vực gần nơi anh ở, đặc biệt là gần trạm tàu điện ngầm Seohyun, nơi các thành viên của nhóm theo dõi tụ tập.

Phân tích báo cáo cho thấy cho đến khi bị chuyển giao cho công tố viên, Choi vẫn liên tục nhấn mạnh rằng mình bị quấy rối bởi nhóm theo dõi.

Điều này cho thấy rõ rằng anh mắc phải rối loạn tâm thần, thậm chí vẫn đang trong tình trạng mơ tưởng bị hại nghiêm trọng.

Theo thông tin, sau khi được chẩn đoán mắc chứng “rối loạn nhân cách phân liệt” (SPD) từ năm 2020, anh đã tự ngưng thuốc trong suốt 3 năm cho đến nay.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã sắp xếp cho Choi tham gia bài kiểm tra tâm lý tội phạm, trong đó đánh giá xem anh có tính cách chống xã hội hay không dựa trên 4 chỉ số liên quan đến mối quan hệ cá nhân, vấn đề tình cảm, lối sống và tính cách chống xã hội.

Tuy nhiên, do Choi mắc chứng SPD, việc tính điểm trong các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ xã hội và vấn đề tình cảm gặp khó khăn.

4 triệu cuốn sách trị giá gần 1000 tỷ bị ngập trong nước, giám đốc điều hành không kìm được nước mắt khóc ngay trên sóng truyền hình

4 triệu cuốn sách trị giá gần 1000 tỷ bị ngập trong nước, giám đốc điều hành không kìm được nước mắt khóc ngay trên sóng truyền hình

Mới đây, một giám đốc điều hành công ty sách của Trung Quốc đã bật khóc ngay trên sóng truyền hình sau trận lũ lịch sử tràn vào khu vực này.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 33 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 18 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 18 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích