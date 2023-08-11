Trước sự bất bình với thế giới bên ngoài về việc anh ta từ chối chụp ảnh khuôn mặt, cảnh sát đã cố tình để nghi phạm đối mặt với máy quay khi anh ta đi từ sảnh ở tầng một của đồn cảnh sát lên xe hộ tống của công tố viên.

Theo hãng thông tấn xã Yonhap (Hàn Quốc), lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm tội phạm của Cơ quan cảnh sát phía nam Gyeonggi đã chuyển nghi phạm Choi đến Chi nhánh Seongnam của Văn phòng Công tố viên quận Suwon vào lúc 9 giờ sáng vào ngày 10/8 vì nghi ngờ phạm tội cố ý giết người và giết người có chủ ý.

Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước ống kính truyền thông mà không đội mũ hay khẩu trang và các đặc điểm khuôn mặt không che giấu bất kỳ điều gì, anh trả lời hầu như mọi câu hỏi từ các phóng viên.

Khi đó, Choi có mái tóc ngắn, râu mọc dày giữa mũi và cằm, so với lần bị cảnh sát bắt giữ trước đó gần như không để râu, anh trông càng thêm luộm thuộm.

Nghi phạm Choi đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi tấn công người qua đường vào ngày 3/8. Ảnh: ET Today

Một phóng viên hiện trường hỏi liệu anh có cảm thấy hối tiếc về hành vi tội phạm của mình.

Nghi phạm Choi trả lời: “Tôi cảm thấy rất xin lỗi đối với những nạn nhân, hy vọng rằng những nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện sẽ nhanh chóng hồi phục. Đối với những nạn nhân đã qua đời, tôi gửi lời chia buồn và xin lỗi chân thành đến gia đình của họ”.

Choi cũng tiết lộ rằng anh có kế hoạch viết lá thư xin lỗi trong tương lai khi bị giam giữ trong nhà tù.

Tuy nhiên, khi nghi phạm bị công tố viên điều tra, anh vẫn liên tục giải thích rằng động cơ tội phạm của mình bắt nguồn từ “sự quấy rối kéo dài nhiều năm từ một nhóm theo dõi”.

Anh cho biết rằng đến ngày phạm tội (ngày 3/8), anh vẫn bị quấy rối và để tránh nhóm theo dõi và tổ chức tội phạm, anh mới chọn làm việc tại khu vực gần nơi anh ở, đặc biệt là gần trạm tàu điện ngầm Seohyun, nơi các thành viên của nhóm theo dõi tụ tập.

Phân tích báo cáo cho thấy cho đến khi bị chuyển giao cho công tố viên, Choi vẫn liên tục nhấn mạnh rằng mình bị quấy rối bởi nhóm theo dõi.

Điều này cho thấy rõ rằng anh mắc phải rối loạn tâm thần, thậm chí vẫn đang trong tình trạng mơ tưởng bị hại nghiêm trọng.

Theo thông tin, sau khi được chẩn đoán mắc chứng “rối loạn nhân cách phân liệt” (SPD) từ năm 2020, anh đã tự ngưng thuốc trong suốt 3 năm cho đến nay.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã sắp xếp cho Choi tham gia bài kiểm tra tâm lý tội phạm, trong đó đánh giá xem anh có tính cách chống xã hội hay không dựa trên 4 chỉ số liên quan đến mối quan hệ cá nhân, vấn đề tình cảm, lối sống và tính cách chống xã hội.

Tuy nhiên, do Choi mắc chứng SPD, việc tính điểm trong các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ xã hội và vấn đề tình cảm gặp khó khăn.