Lắp đặt camera trong phòng, người đàn ông kinh hãi phát hiện hành động này của bạn gái rồi báo cảnh sát

Thế giới 11/08/2023 13:16

Một người đàn ông đã báo cảnh sát tố cáo bạn gái của mình có hành vi cưỡng hiếp đối với chú chó của mình sau khi phát hiện qua camera lắp đặt tại nhà.

 

Mới đây, một vụ ngược đãi chó xảy ra tại tiểu bang Michigan, Mỹ. Theo đó, trong lúc người đàn ông kiểm tra video màn hình lắp trong phòng khách thì vô tình phát hiện hình ảnh kinh hoàng ghi lại cảnh bạn gái đang cưỡng hiếp chú chó cưng của anh.

Sau đó, anh đã cung cấp đoạn video kéo dài 6 phút cho cảnh sát và báo cáo vụ việc.

Được biết, bạn gái của anh tên Brittany McClure, 30 tuổi, đã cưỡng hiếp chú chó tên Max.

Philip Collop, cảnh sát điều tra vụ án, đã lên tiếng trong phiên tòa, nói rằng: "Trong đoạn video, bị cáo ban đầu nằm trên chiếu trong phòng khách, bất ngờ kéo mở mền và gọi chó đến. Trong quá trình đó, cô ta liên tục khen ngợi Max là một 'đứa trẻ ngoan'”.

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Cô gái bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp đối chú chó cưng của bạn trai. Ảnh: New York Post

Frank Canning, một nhân viên khác của sở cảnh sát, cho biết đây là vụ án chấn động nhất mà ông từng gặp trong lực lượng cảnh sát trong hơn 20 năm.

“Bị cáo cho biết sau khi xem các video liên quan trên mạng, cô ta đã có hứng thú với hành vi này. Tôi không biết có lý do gì để chứng minh hành vi của bị cáo là bình thường”, Frank Canning cho biết.

Cảnh sát cho biết ban đầu bạn trai của McClure đã lắp đặt hệ thống giám sát trong phòng khách với mục đích chống trộm, nhưng không ngờ đã quay được hành vi xấu xa của bạn gái.

Ông nói: “Mặc dù bị cáo khẳng định rằng cô ta chỉ làm điều này một lần, nhưng tôi rất may mắn vì có camera quay lại, nếu không có thể trở thành hành vi thường xuyên”.

Sự việc không làm Max bị thương và nó đã bạn trai của Mc Clure chăm sóc trước khi họ chia tay.

McClure bị buộc tội về tội danh xâm hại và ngược đãi động vật. Cuối cùng tòa án đã ra lệnh cấm cô ta tiếp xúc với động vật trong tương lai và phải nộp tiền bảo lãnh 100.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 237 triệu).

 

 

 

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