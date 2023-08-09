Theo đó, thủ phạm là Somchai, 54 tuổi, là một tài xế lái taxi. Vào tối ngày 7/8, người đàn ông đã sử dụng súng bắn chết gia đình của vợ cũ, bắt đầu từ việc sát hại mẹ vợ cũ tại chợ, sau đó chạy vào căn hộ và sát hại chị họ của mẹ vợ cũ cùng với hai đứa con mà vợ cũ và người khác sinh ra. Cuối cùng, anh đã tự sát.

Tối ngày 7/9, tại quận Lak Si, Bangkok, Thái Lan đã xảy ra một vụ án giết người bằng súng đạn.

Anh đã từng sử dụng súng để đe dọa và uy hiếp cô trước đây và cô đã báo cảnh sát. Còn một lần, anh đã ngắm súng vào đầu cô và đập vỡ kính xe ô tô.

Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 8/8, người vợ tên Wilaya tiết lộ rằng khi cô sống cùng người chồng cũ, họ không có vấn đề nợ nần, nhưng Somchai không giúp đỡ cô một chút gì, để cô một mình chăm sóc 5 đứa trẻ.

Lần này, có vẻ như Somchai đã cố gắng yêu cầu hàn gắn mối quan hệ, nhưng không thể quay trở lại được nữa.

Wilaya nói rằng Som chai có tính tình nóng nảy và sở hữu một khẩu súng. Trước đó, anh ta đã có những hành vi thô lỗ và bạo lực đối với mẹ và dì cô, thậm chí đã lớn tiếng chửi rủa dì cô trong một nhà hàng và thường xuyên cầm súng bắn lung tung khi anh ta say rượu.

Cô cũng nhấn mạnh rằng cô không đột nhập vào căn hộ của Somchai, chỉ mang đi chìa khóa xe của mình và căn nhà cũng là một tài sản mà cô và Somchai đã mua chung.

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường để phong tỏa sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: China Press

Cô chỉ ra rằng việc Somchai giết người là vì muốn hàn gắn mối quan hệ với cô, nhưng cô không muốn và việc đệ đơn ly hôn cũng do Somchai đề xuất, không phải do cô. Đồng thời cả hai đều rất bình tĩnh trong quá trình ly hôn.

Khi sự việc xảy ra, cô đã chuyển đến nơi khác và chặn số điện thoại, tin nhắn của Somchai. Vò có thể Somchai không thể liên lạc với cô nên anh ta tức giận và tìm cách trút giận lên gia đình của cô.

Cô cảm thấy như Somchai đã có ý định từ trước vì anh ta đã từng nói muốn chết cùng nhau và làm cho cô đau khổ gấp 100 lần và cuối cùng anh ta đã tàn nhẫn đến mức không tha cho cả những đứa trẻ nhỏ.

Cô cho biết trong 6, 7 năm chung sống, cô phải chịu bạo lực gia đình nghiêm trọng và bị đe dọa bằng súng. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã gọi điện thoại để liên lạc với mẹ và cô dì, nhưng không ai nghe máy, điều đó đã khiến cô có linh cảm không tốt.

Con gái của Somchai, Le Zhana (29 tuổi), cùng với mẹ đã đến đồn cảnh sát vào 9 giờ sáng ngày 7/8 để làm đơn xin cấp giấy chứng tử, cung cấp bằng chứng về vụ án và tố cáo Wilaya.

Sau sự việc, Wi-laya đã trở về một tòa nhà chung cư khác tại hiện trường, đó là căn hộ của cha cô.

Cô đã đột nhập vào và lấy đi một số đồ vật trong nhà, không ai biết cô đã lấy đi những gì và còn khóa cửa từ bên trong, vì vậy họ không thể vào được bây giờ.

Le Zhana nói rằng sau khi Somchai và Wilaya bắt đầu hẹn hò, họ đã đăng ký kết hôn và sau đó đã ly hôn và chia sẻ tài sản một cách công bằng. Hai người không còn quan hệ với nhau và cha cô đã gửi cho cô một bức ảnh giấy ly hôn.

Le Zhana tiết lộ rằng cha cô đã gọi điện thoại cho cô và nói rằng họ thường xuyên cãi nhau, khi ly hôn thì lại đến xin cha cô hòa giải và hai người sống chung lại.

Khi cãi nhau, Wilaya thường bỏ nhà đi và sau đó quay lại. Sau 2-3 lần như vậy, cha cô ít khi chia sẻ chi tiết với cô nữa.

Khi gọi điện thoại, thường chỉ nói chuyện về cháu ngoại hơn, cô không từng nghĩ rằng cha cô sẽ giết người, vì cha cô chưa bao giờ đề cập đến những sự việc đó.