Dùng dao sát hại mẹ ruột ở nhà rồi chạy ra đường tấn công khiến 9 người thương vong, người đàn ông nghi bị tâm thần

Thế giới 09/08/2023 11:30

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng dao tấn công khiến 9 người thương vong.

Vụ án dùng dao đâm người xảy ra trên đường phố huyện Nam Lạc Bình, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 8/8 khiến 2 người chết và 7 người bị thương.

Nghi phạm là một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ quan cảnh sát huyện Nam Lạc Bình thông báo trên tài khoản WeChat rằng nghi phạm là  Chen Mouying (20 tuổi), có tiền sử bệnh tâm thần.

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8/8, nghi phạm đã cầm dao tấn công mẹ ruột trong nhà sau đó bỏ trốn. Trên đường, anh ta đã tấn công 8 người khác.

Dùng dao sát hại mẹ ruột ở nhà rồi chạy ra đường tấn công khiến 9 người thương vong, người đàn ông nghi bị tâm thần - Ảnh 1
Người đàn ông dùng dao tấn công khiến 9 người thương vong. Ảnh: HK01

Hai người đã tử vong sau cứu chữa không thành công, trong khi 7 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát địa phương cho biết Chen Mouying đã bị cơ quan công an bắt giữ, và công việc điều tra vụ án và xử lý hậu quả đang được tiến hành một cách có trật tự.

Cư dân mạng cho biết người đàn ông Chen Mouying thản nhiên dùng dao làm bị thương người trên đường phố, những người bị anh ta đâm đều là phụ nữ và trẻ em.

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