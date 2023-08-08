Diễn viên nam người Ấn Độ, Mohan, nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh Tollywood, đã qua đời ở tuổi 60 bên vệ đường khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mohan, 60 tuổi, sinh ra tại thành phố Salem (Ấn Độ) và vì đam mê diễn xuất mà rời khỏi gia đình. Anh đã thành công trong việc đóng vai trong nhiều bộ phim Tollywood, nhưng hầu hết chỉ là vai phụ không được chú ý.

Đến năm 1989, khi anh đóng vai bạn của ngôi sao nổi tiếng Kamal Haasan trong bộ phim nổi tiếng “Apoorva Sagodharagal”, anh đã có một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sau đó, bộ phim "Naan Kadavul", trong đó anh đóng vai một người ăn xin, cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Nam diễn viên qua đời ở tuổi 60. Ảnh: India Express

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, anh gặp khó khăn trong việc tìm việc làm và đã được chứng kiến đi ăn xin trên đường phố ở thành phố Madurai, Ấn Độ.

Vào ngày 31/7, anh được phát hiện qua đời bên lề đường gần một ngôi đền. Cục cảnh sát địa phương cho biết cái chết của Mohan không liên quan đến án mạng, nhưng thi thể đã được chuyển đi để được kiểm tra.

Theo báo cáo, Mohan đã mất vợ cách đây 10 năm và có 4 người con, nhưng thông tin về các thành viên gia đình khác của anh rất ít được biết đến công chúng.

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