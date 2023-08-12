Đi nhờ xe để về nhà, cô gái 15 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể

Thế giới 12/08/2023 12:20

Mới đây, một cô gái ở Malaysia đã đi nhờ xe để về nhà không ngờ bị đối phương bắt cóc rồi gọi 4 đồng phạm đến cưỡng hiếp tập thể trong đó người nhỏ nhất là 15 tuổi.

Theo tờ "China Press", cảnh sát ở quận Kuala Langat, bang Selangor, Malaysia cho biết vào ngày 10/8 rằng họ đã nhận được trình báo từ một cô gái 15 tuổi vào đầu tháng, nói rằng cô đã bị 5 người đàn ông xâm hại vào sáng ngày 29/7.

Ban đầu, người em họ của cô đã nhờ một người bạn đưa cô về nhà, nhưng không ngờ rằng người đó lại đưa cô đến một căn nhà và sau đó gọi thêm 4 người bạn khác để cưỡng hiếp cô. Sau đó, họ đã đưa cô trở về nhà.

Đi nhờ xe để về nhà, cô gái 15 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 1
Cô gái 15 tuổi bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể. Ảnh: ET Today

Cô gái đã báo cáo vụ việc vào ngày 1/8 và trong chiều và đêm cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ lần lượt 5 đối tượng liên quan, tuổi từ 15 đến 23, không có tiền án, kết quả kiểm tra ma túy âm tính.

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc, nếu buộc tội thành công, hình phạt có thể là từ 10 đến 30 năm tù.

 

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