Nữ giáo viên tự tử trong lớp học, bức thư tuyệt mệnh để lại của cô phơi bày sự thật “rùng rợn” phía sau

Thế giới 13/08/2023 11:59

Mới đây, một chương trình thời sự của Hàn Quốc đã thực hiện bài điều tra về sự thật đằng sau cái chết của nữ giáo viên ở khu Gangnam hồi tháng 7 năm nay.

Theo phương tiện truyền thông Hàn Quốc "News1", tập mới nhất của chương trình thời sự “Curious Story Y” do đài truyền hình SBS phát sóng ngày 11/8 tập trung vào một nữ giáo viên A đã tự tử tại một trường tiểu học ở Seocho-gu (phía nam Seoul) vào tháng 7, đã gây chấn động trong giới giáo dục Hàn Quốc.

Chương trình đã giới thiệu từ đầu về A - nữ giáo viên, mẹ của A cũng là một giáo viên, do đó từ khi còn học lớp 9, A đã quyết tâm trở thành một giáo viên.

Với thành tích và biểu hiện xuất sắc, cô chỉ đăng ký tham gia kỳ thi tuyển giáo viên một lần và đã thành công ứng tuyển vào vị trí này.

Về vấn đề này, mẹ của A cảm thấy rất tự hào về sự biểu hiện của con gái mình.

Tuy nhiên, mẹ A không bao giờ ngờ rằng kết quả của việc phân bổ lại trở thành “cơn ác mộng bắt đầu của con gái mình”.

Dù trường tiểu học ở Seocho-gu rất nổi tiếng thuộc khu vực Gangnam, Seoul, nhưng lại trở thành “cơn ác mộng” đối với những giáo viên mới vào nghề vì vị trí đặc biệt của nó.

Nữ giáo viên tự tử trong lớp học, bức thư tuyệt mệnh để lại của cô phơi bày sự thật “rùng rợn” phía sau - Ảnh 1
Rất đông người dân đã đến trước cổng trường để tỏ lòng tiếc thương đối với nạn nhân. Ảnh: China Press

Nhiều giáo viên đã cảnh báo không được vướng vào kiện cáo, tranh chấp với phụ huynh khi dạy trong trường.

Chương trình chỉ ra rằng trước khi tự tử, A thường ghi chép kỹ càng về cuộc trò chuyện tư vấn với học sinh.

Tuy nhiên, trong những ngày trước khi chọn tự tử, cô đã tự tiết lộ rằng đã gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy một số học sinh.

Về vấn đề này, các nhân viên liên quan từ phía trường đã thẳng thắn thừa nhận rằng lớp một của trường tiểu học thực sự là một lớp đau đầu cho giáo viên, bởi không chỉ có những học sinh ném đồ vật, gây ồn ào đến 2 tiếng đồng hồ mà còn cả những học sinh hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân.

Các nguồn quan hệ nhà trường khác cho biết thêm: “"Ngay cả phụ huynh cũng cảm thấy phiền lòng với con cái của họ. Bất kể giáo viên nói gì với họ, phụ huynh chỉ trả lời rằng 'À, vậy à! Vì sao con (đứa trẻ) lại có tính cách như vậy?'”.

Thái độ của phụ huynh không quan tâm đến vấn đề này cho thấy phụ huynh cũng gặp khó khăn trong việc dạy dỗ con cái.

A đã thất vọng và viết trước khi tự tử: “Tại sao tôi lại làm việc chăm chỉ như vậy? Dù sao thì sau khi quay lại, mọi thứ vẫn y như cũ, vì vậy tốt hơn hết là hãy quay lại trạng thái ban đầu”.

Trước khi qua đời, A cũng đã từng tham gia điều trị và tư vấn tâm lývà cô đã đề cập đến việc chứng kiến một giáo viên bị phụ huynh hét lớn.

“Hôm nay có một số sự việc đáng buồn, mặc dù không trực tiếp xảy ra với tôi, nhưng tôi trực tiếp chứng kiến một giáo viên khác bị phụ huynh của học sinh hét lớn, chỉ trích và đổ lỗi cho giáo viên mà không phải do lỗi của giáo viên đó. Vì vậy, tôi cảm thấy rằng giáo viên đó rất buồn cười, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy rất đau lòng và không khỏi lo lắng liệu tương lai của tôi có thể trở thành như vậy hay không”, giáo viên A viết.

Ngoài ra, tập phim này còn thể hiện khía cạnh ích kỷ và nham hiểm nhất của bản chất con người.

Khi cuối cùng các phụ huynh học sinh, thông qua cha mẹ lớp trưởng, biết được tin tức về cái chết tự tử của giáo viên chủ nhiệm, lại đến trường và chỉ trích nhà trường, khiến phụ huynh trở thành mục tiêu của phương tiện truyền thông và công chúng.

 

 

 

 

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