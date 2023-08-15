Cưỡng hiếp con gái 15 tuổi đến mức mang thai, người bố lĩnh án 702 năm tù

Thế giới 15/08/2023 10:38

Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã lĩnh án 702 năm tù sau khi cưỡng hiếp hai cô con gái ruột dẫn đến 1 trong 2 người mang thai.

Theo thông tin từ tờ Sin Chew (Malaysia), Mohamad Razi, 53 tuổi, là một công nhân vệ sinh và có sáu người con với vợ, trong đó một người đã qua đời.

Con gái 15 tuổi của Mohamad Razi gần đây đi kiểm tra tại bệnh viện vì đau ngực, không ngờ lại phát hiện mình mang bầu.

Vì bệnh nhân chưa thành niên, bác sĩ đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng, từ đó vụ án về tội xâm hại mới được phơi bày.

Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện rằng ngoài cô gái mang bầu, em gái của cô cũng bị xâm hại tình dục và kẻ đứng sau là cha ruột của hai người.

Cưỡng hiếp con gái 15 tuổi đến mức mang thai, người bố lĩnh án 702 năm tù - Ảnh 1
Người đàn ông bị kết án 702 năm tù vì tội xâm hại trẻ chưa đủ vị thành niên. Ảnh: China Press

Theo hồ sơ truy tố, Mohamad Razi đã xâm hại hai con gái của mình vào năm 2018 và ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại hai địa điểm khác nhau, khi đó, các nạn nhân chỉ mới 14 và 11 tuổi.

Mohamad Razi bị truy tố với 19 tội danh liên quan đến hành vi xâm hại và vi phạm 11 điều luật xâm hại trẻ em, vì vậy ông đã bị kết án 702 năm tù và bị đánh 234 roi.

Thẩm phán tòa án Mahamad Razi đảm nhận xử án cho biết rằng hình phạt cho các tội danh khác nhau sẽ được thực hiện riêng biệt.

 

 

Chồng quy định quan hệ 3 lần mỗi tuần, vợ khóc lóc kêu stress khiến cư dân mạng “bất bình”

Chồng quy định quan hệ 3 lần mỗi tuần, vợ khóc lóc kêu stress khiến cư dân mạng “bất bình”

Mới đây, một người phụ nữ đã đăng bài viết lên mạng xã hội cho rằng cô cảm thấy bị áp lực sau khi chồng quy định quan hệ 3 lần mỗi tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 25 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 40 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 1 giờ 25 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích