Mới đây, một người đàn ông ở Malaysia đã lĩnh án 702 năm tù sau khi cưỡng hiếp hai cô con gái ruột dẫn đến 1 trong 2 người mang thai.

Theo thông tin từ tờ Sin Chew (Malaysia), Mohamad Razi, 53 tuổi, là một công nhân vệ sinh và có sáu người con với vợ, trong đó một người đã qua đời.

Con gái 15 tuổi của Mohamad Razi gần đây đi kiểm tra tại bệnh viện vì đau ngực, không ngờ lại phát hiện mình mang bầu.

Vì bệnh nhân chưa thành niên, bác sĩ đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng, từ đó vụ án về tội xâm hại mới được phơi bày.

Sau khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện rằng ngoài cô gái mang bầu, em gái của cô cũng bị xâm hại tình dục và kẻ đứng sau là cha ruột của hai người.

Người đàn ông bị kết án 702 năm tù vì tội xâm hại trẻ chưa đủ vị thành niên. Ảnh: China Press

Theo hồ sơ truy tố, Mohamad Razi đã xâm hại hai con gái của mình vào năm 2018 và ngày 8 tháng 7 năm 2023 tại hai địa điểm khác nhau, khi đó, các nạn nhân chỉ mới 14 và 11 tuổi.

Mohamad Razi bị truy tố với 19 tội danh liên quan đến hành vi xâm hại và vi phạm 11 điều luật xâm hại trẻ em, vì vậy ông đã bị kết án 702 năm tù và bị đánh 234 roi.

Thẩm phán tòa án Mahamad Razi đảm nhận xử án cho biết rằng hình phạt cho các tội danh khác nhau sẽ được thực hiện riêng biệt.

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