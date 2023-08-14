Chồng cô ăn xong chỉ cần đặt tay xuống và chờ được phục vụ, thậm chí yêu cầu quan hệ 3 lần mỗi tuần, đôi khi thậm chí là 4 lần.

Một người phụ nữ đã có gia đình cho biết, sau khi tan sở, cô ấy phải nấu nướng và làm việc nhà, còn phải chăm sóc những đứa con nghịch ngợm.

Sau khi bài viết được đăng lên, cư dân mạng bắt đầu hét lên: “Đây là loại điều khoản nô lệ gì vậy?”

Tác giả bài viết cho biết đã cố gắng đáp ứng yêu cầu 2 lần mỗi tuần, nhưng chồng vẫn khó thể giao tiếp và thậm chí trở nên giận dữ và làm phiền cô.

Một người phụ nữ trên mạng xã hội trong nhóm thảo luận “Than phiền về hôn nhân” cho biết hiện tại con của cô đã 4 tuổi, cô đã quay trở lại công việc và sau giờ làm việc còn phải nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con.

Chồng của tác giả quy định quan hệ 3 lần mỗi tuần. Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trở nên quá ngắn, nhưng chồng vẫn quy định một cách cứng nhắc "phải quan hệ 3 lần mỗi tuần”.

Suy cho cùng, đó là chuyện riêng tư của vợ chồng, tác giả ban đầu khó có thể phàn nàn với người thân và bạn bè rằng “Về cơ bản là hai lần, chắc tôi đã làm được rồi...”

Nhưng nếu không đạt chuẩn 3 lần mỗi tuần, chồng cô sẽ dễ tức giận và thậm chí làm phiền cô, khiến cô cảm thấy suy sụp về cả tinh thần và thể chất. “Tôi cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn!”, cô gái cho biết.

Sau khi bài viết được đăng lên, một số người dùng mạng đã có phản ứng sững sờ:

“Chồng có vẻ không quá mệt mỏi với công việc, đề nghị anh ấy tìm một công việc khác để làm”

“Quy định 3 lần mỗi tuần? Bạn chỉ cần yêu cầu anh ấy 7 lần mỗi tuần! Xem ai chịu đầu hàng trước”

“Nếu quy định như vậy, thì hãy ngồi lại và thảo luận”

Cũng có người phản ứng mạnh mẽ:

“Yêu cầu chồng trả 90.000 mỗi tuần, chia thành 3 lần, nếu không đáp ứng được 3 lần, hãy yêu cầu anh ấy đi ra ngoài”,

“Tôi tò mò anh ấy đóng góp bao nhiêu vào chi phí gia đình? Đủ để khiến bạn phục tùng anh ấy”.

Tác giả bài viết cũng không có cách nào đáp lại, đôi khi chồng cô còn ép buộc 4 lần, thậm chí nhấn mạnh rằng nếu có nhu cầu thì phải đáp ứng anh ấy.

Về mặt chi tiêu, chồng chịu trách nhiệm trả tiền nhà, trong khi còn cô phải chi tiền cho con cái, “Gia đình một xu cũng không có... chán!”