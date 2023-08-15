Vợ thu thập bằng chứng chồng ngoại tình rồi bị sát hại ngoài đường, con gái 17 tuổi chứng kiến bi kịch tiết lộ hung khí vụ án

Thế giới 15/08/2023 17:33

Mới đây, một cô gái 17 tuổi đã lên tiếng không tha thứ cho cha mình sau khi sát hại người thân trong gia đình.

Theo thông tin từ Red Star News, vào chiều ngày 10/7, ở thành phố Trường Sa,  Trung Quốc, Trương Vân, 39 tuổi, đã bị chồng là Hà Mẫu dùng dao đâm nhiều nhát vào người  khiến máu chảy không ngừng.

Cô con gái Tinh Tinh 17 tuổi của họ đã chứng kiến ​​​​tất cả những điều này. Khi thấy vậy, Tinh Tinh đã đập chiếc vali vào cha mình nhiều lần nhưng không thể làm gì được.

Cuối cùng, Trương Vân vẫn ngã xuống đất. Sau khi được pháp y xác minh, cô đã tử vong tại chỗ.

Vào ngày đó, chỉ còn 2 ngày nữa là phiên tòa ly hôn của họ diễn ra. Để chuẩn bị cho vụ kiện này, trong hơn một tháng qua, Trương Vân đã đi lại giữa hai thành phố Trường Sa và Tương Đàm để thu thập bằng chứng về việc chồng cố chấp sinh con và bạo lực gia đình.

Trong mắt người khác, cô là một người hiền lành và ít nói, nhưng khi phát hiện chồng cô đã chụp ảnh cưới với một người phụ nữ khác, lần đầu tiên cô quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhưng một lưỡi dao sắc của chồng đã chấm dứt sự chống cự của cô, “Cô ấy thậm chí còn không kịp kêu cứu”.

Vợ thu thập bằng chứng chồng ngoại tình rồi bị sát hại ngoài đường, con gái 17 tuổi chứng kiến bi kịch tiết lộ hung khí vụ án - Ảnh 1
Người chồng bị cảnh sát bắt sau khi sát hại vợ. Ảnh: Sohu

Sau đó, Tinh Tinh cho biết rằng cô đã thấy lưỡi dao gập đó nhiều lần, luôn để trên xe của cha mình.

Sau khi bị bắt, Hà Mẫu đã gửi hai lá thư từ trại giam, người nhận là mẹ của anh ta. Trong thời gian này, gia đình của anh và gia đình nạn nhân đã thảo luận về vấn đề tiền bồi thường, nhưng gia đình nạn nhân đã từ chối một cách dứt khoát.

“Nếu 20 năm sau cha tôi được trả tự do, khi tôi bằng tuổi mẹ và tôi cũng sẽ là một người mẹ, tôi sẽ làm thế nào để bảo vệ các con, dì và bà của mình?”, Tinh Tinh cho biết.

Hà Mẫu đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau khi tấn công, anh ta có tiền án tội phạm: vào tháng 9 năm 2020, anh ta đã bị tòa án địa phương kết án 4 tháng tù giam, 8 tháng án treo và phạt 10.000 nhân dân tệ vì tội mở sòng bạc.

Vào ngày 11 tháng 7, Hà Mẫu bị cảnh sát khởi tố vì tội giết người có chủ đích và bị giam giữ tại trại giam địa phương.

 

 

 

 

 

 

 

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