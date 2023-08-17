Mới đây, một người đàn ông ở Ukraine đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có đơn tố cáo từ cháu gái của mình về việc xâm hại cô trong thời gian dài.

Theo báo cáo của tờ The Sun, cảnh sát Kiev gần đây đã nhận được một đoạn video do một nạn nhân quay lại, cho thấy một bé gái 13 tuổi ở khu vực địa phương đang bị gia đình xâm hại.

Cảnh sát sau đó đã đột kích vào nhà của họ trước khi phát hiện ra bi kịch của người ông xâm hại cháu gái của mình.

Từ “cuốn nhật ký bị xâm hại” mà cô gái ghi lại, có thể thấy ông nội của cô đã nhiều lần ép cô quan hệ khiến cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bé gái 13 tuổi bị ông nội cưỡng hiếp nhiều lần. Ảnh: ET Today

“Tôi phải thú nhận rằng tôi không muốn sống với ông nội vì những gì ông đã làm với tôi”, thiếu niên viết trong một phần văn bản được cảnh sát công bố.

Cảnh sát cho biết bé gái đã ghi lại mô tả chi tiết về vụ tấn công tình dục của ông mình trong “nhật ký xâm hại”, giúp cảnh sát nắm bắt thành công bằng chứng cho thấy người đàn ông 57 tuổi phạm tội xâm hại trẻ em.

Hiện nạn nhân đã được khám và tư vấn y tế, ông nội của bé gái cũng sẽ phải đối mặt với cáo buộc xâm hại trẻ vị thành niên. Các phương tiện truyền thông vẫn chưa thể nắm bắt được nỗi đau mà nạn nhân phải trải qua đã kéo dài bao lâu.

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