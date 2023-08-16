Bất an khi thấy vợ có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, người đàn ông trực tiếp sát hại vợ trước mặt người con 5 tuổi

Thế giới 16/08/2023 16:44

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ sau khi cãi nhau với vợ đã ra tay sát hại vợ với lý do lo lắng vợ ngoại tình.

Vào ngày 13/8, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, một người đàn ông 37 tuổi đang chở vợ và hai con đi trên đường cao tốc.

Do xảy ra mâu thuẫn với vợ, anh dừng xe tại một ngã tư và trước mặt hai đứa con, nghi phạm đã sát hại vợ mình rồi khóa mình trong xe.

Một cảnh sát tuần tra chú ý đến chiếc xe này đã dừng suốt thời gian bên đường, khi tiến lại kiểm tra, họ phát hiện rằng trong xe còn có hai đứa trẻ 12 tuổi và 5 tuổi đang khóc.

Họ kể cho cảnh sát về vụ án kinh hoàng này. Lập tức, cảnh sát bắt giữ người đàn ông trong xe.

Bất an khi thấy vợ có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, người đàn ông trực tiếp sát hại vợ trước mặt người con 5 tuổi - Ảnh 1
Người đàn ông hiện đang bị cảnh sát bắt giữ và điều tra. Ảnh: India Post

Bị cáo thừa nhận rằng anh ta cảm thấy bất an vì vợ có nhiều người hâm mộ trên Instagram và sau đó cô ấy còn chặn anh ta.

Anh nghi ngờ rằng trong thời gian mình không có nhà, vợ có thể đã gặp gỡ bí mật với một người hâm mộ nam.

Đây là lý do khiến anh mất kiểm soát và giết người. Hiện tài khoản Instagram của nạn nhân vẫn đang ở trạng thái riêng tư, đang chờ cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

 

 

 

 

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