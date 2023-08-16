Thường xuyên không mặc nội y khi ở nhà, cô gái lên mạng “bóc phốt” vô số tật xấu của em chồng

Thế giới 16/08/2023 15:04

Mới đây, một người dùng mạng xã hội đã đăng bài viết than phiền về cách sống giữa em chồng và mình quá khác biệt khiến cô cảm thấy khó chịu, từ đó nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng.

Theo đó, một nữ cư dân mạng nói rằng trước khi kết hôn, cô đã biết rằng em chồng là người rất quyền lực và khó hòa hợp, cảm thấy mình luôn là người đứng đầu trong gia đình, mọi người đều phải nghe theo sắp xếp của cô.

Vì vậy, cô đã sắp xếp sẽ chuyển ra sống riêng sau khi kết hôn. Tuy nhiên, do vô tình mang thai trước đám cưới và chưa có chỗ ở, cô đã sống chung với gia đình chồng.

Tuy nhiên, do có thành viên trong gia đình chồng qua đời nên phong tục giữ nếp giữa em chồng và chị dâu nảy sinh rạn nứt.

Về phía em chồng thì cho rằng tác giả nên về nhà tránh tham dự tang lễ để không ảnh hưởng đến đứa con mới sinh của cô.

Còn về phía tác giả thì cô rất tức giận vì cảm thấy mình “không được coi là thành viên trong gia đình”.

Ngoài ra, thói quen sống của chị chồng cũng làm cô khó chấp nhận. Đầu tiên, là việc em chồng thường không mặc áo lót trong nhà và thường nằm trên giường của hai vợ chồng. Mặc dù chồng đã quen nhưng tác giả không thể chấp nhận.

Ngoài ra, cô em chồng cũng làm cho nhà vệ sinh chung của gia đình trở nên không sạch sẽ.

Thường xuyên không mặc nội y khi ở nhà, cô gái lên mạng “bóc phốt” vô số tật xấu của em chồng - Ảnh 1
Tác giả phải rửa nhà vệ sinh 2-3 ngày một lần. Ảnh: China Press

Người viết bài cho biết cô phải rửa vệ sinh mỗi 2-3 ngày một lần. Sau khi cô em chồng và chồng tắm xong, họ không chùi sạch sàn nhà và không làm sạch lông trên đường thoát nước, thậm chí còn thấy cả máu kinh nguyệt.

Hai vấn đề này làm người viết bài rất quan tâm: “Nhìn thấy một đống lông làm tôi rất khó chịu”.

Sau khi bài viết được đăng lên, đã thu hút sự đồng cảm từ nhiều người dùng mạng:

“Khác biệt về thói quen vệ sinh và lịch trình sinh hoạt hàng ngày, liệu có thể sống chung được không?”

“Dù có mặc áo lót hay không, cũng không thể lên giường của tôi được”

“Thói quen vệ sinh không tốt, thực sự không có cách nào khác... chỉ có thể rời khỏi ngôi nhà này, chuyển đi càng sớm càng tốt, vì không cần phải chịu đựng những điều không quan trọng từ người này”

“Bạn có thể thử nằm trên giường của họ để xem phản ứng của họ”.

 

 

 

 

 

 

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