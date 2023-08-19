Không ngờ, ba người đàn ông này hăm dọa sẽ đánh cô gái lên tầng trên. Nhưng cô gái này không phải là một người dễ bắt nạt, ngay lập tức cô lấy dao từ trong nhà và lao xuống tầng dưới để "dạy dỗ" ba người đó.

Theo China Press, 3 người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vào tối ngày 8/9, đã gây ồn ào và uống rượu gần khu dân cư, làm cho cô gái 13 tuổi sống trong khu vực đó không hài lòng.

Từ đoạn video tại hiện trường, có thể thấy một người đàn ông ngồi trên mặt đất, trên mặt có một vết thương vẫn còn chảy máu.

Ba người đàn ông uống say này hoảng sợ và hét lên: "Chúng tôi chỉ đùa thôi mà!" Nhưng cô gái vẫn tiếp tục dùng dao tấn công ba người này đến mức chảy máu.

Một người đàn ông khác nằm ở gần đó nói rằng bị một người phụ nữ cầm dao tấn công và gấp gáp gọi cảnh sát.

Người đàn ông bị dọa sợ sau khi bị cô gái dùng dao tấn công. Ảnh: China Press

Khi cảnh sát đến hiện trường, ba người này chỉ vào cô gái mặc áo trắng đứng bên cạnh và tố cáo: “Người phụ nữ đó tấn công tôi”. Cô gái cầm chiếc kính bị hỏng và lạnh lùng nói: “Tôi không biết họ”.

Sau đó, cô gái cho biết, ba người đàn ông đã uống say và gây ồn ào. Cô đã lên tiếng ngăn cản: "Họ muốn đánh tôi và tôi đã xuống trước và lấy dao trong nhà". Người đàn ông nói rằng họ chỉ đùa mà thôi, nhưng cô gái quyết định dùng dao để "dạy dỗ" họ.

Sau đó, cô cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Đơn vị quản lý khu cư dân cho biết sự việc xảy ra vào giữa đêm nên không biết chi tiết và họ cũng không can thiệp; cảnh sát nói rằng họ đang điều tra vấn đề trách nhiệm của cả hai bên.

Sau khi tin tức được tiết lộ, cư dân mạng lên tiếng ủng hộ cô gái này kèm theo lời khen ngợi:

“Cô gái Trung Quốc gan dạ”

“Đừng gây rối với phụ nữ Sơn Đông, nếu không sẽ không ăn hết được đâu”

Nhưng cũng có người cho rằng cô gái đã phản ứng quá đáng: “Quá hỗn loạn, không cần phải dùng dao, người lịch sự nên dùng lời chứ không phải cầm dao, bây giờ phải vào đại học rồi”.