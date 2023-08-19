Bị 3 tên say rượu dọa đánh, cô gái 13 tuổi dùng dao tấn công liên tiếp vào người

Thế giới 19/08/2023 06:31

Mới đây, một cô gái 13 tuổi ở Trung Quốc đã dùng dao tấn công 3 người đàn ông say rượu sau khi đe dọa hành hung cô.

Theo China Press, 3 người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, vào tối ngày 8/9, đã gây ồn ào và uống rượu gần khu dân cư, làm cho cô gái 13 tuổi sống trong khu vực đó không hài lòng.

Không ngờ, ba người đàn ông này hăm dọa sẽ đánh cô gái lên tầng trên. Nhưng cô gái này không phải là một người dễ bắt nạt, ngay lập tức cô lấy dao từ trong nhà và lao xuống tầng dưới để "dạy dỗ" ba người đó.

Ba người đàn ông uống say này hoảng sợ và hét lên: "Chúng tôi chỉ đùa thôi mà!" Nhưng cô gái vẫn tiếp tục dùng dao tấn công ba người này đến mức chảy máu.

Từ đoạn video tại hiện trường, có thể thấy một người đàn ông ngồi trên mặt đất, trên mặt có một vết thương vẫn còn chảy máu.

Một người đàn ông khác nằm ở gần đó nói rằng bị một người phụ nữ cầm dao tấn công và gấp gáp gọi cảnh sát.

Bị 3 tên say rượu dọa đánh, cô gái 13 tuổi dùng dao tấn công liên tiếp vào người - Ảnh 1
Người đàn ông bị dọa sợ sau khi bị cô gái dùng dao tấn công. Ảnh: China Press
 

Khi cảnh sát đến hiện trường, ba người này chỉ vào cô gái mặc áo trắng đứng bên cạnh và tố cáo: “Người phụ nữ đó tấn công tôi”.  Cô gái cầm chiếc kính bị hỏng và lạnh lùng nói: “Tôi không biết họ”.

Sau đó, cô gái cho biết, ba người đàn ông đã uống say và gây ồn ào. Cô đã lên tiếng ngăn cản: "Họ muốn đánh tôi và tôi đã xuống trước và lấy dao trong nhà". Người đàn ông nói rằng họ chỉ đùa mà thôi, nhưng cô gái quyết định dùng dao để "dạy dỗ" họ.

Sau đó, cô cũng đã bị cảnh sát bắt giữ. Đơn vị quản lý khu cư dân cho biết sự việc xảy ra vào giữa đêm nên không biết chi tiết và họ cũng không can thiệp; cảnh sát nói rằng họ đang điều tra vấn đề trách nhiệm của cả hai bên.

Sau khi tin tức được tiết lộ, cư dân mạng lên tiếng ủng hộ cô gái này kèm theo lời khen ngợi:

“Cô gái Trung Quốc gan dạ”

“Đừng gây rối với phụ nữ Sơn Đông, nếu không sẽ không ăn hết được đâu”

Nhưng cũng có người cho rằng cô gái đã phản ứng quá đáng: “Quá hỗn loạn, không cần phải dùng dao, người lịch sự nên dùng lời chứ không phải cầm dao, bây giờ phải vào đại học rồi”.

 

 

 

 

 

Bất an khi thấy vợ có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, người đàn ông trực tiếp sát hại vợ trước mặt người con 5 tuổi

Bất an khi thấy vợ có nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, người đàn ông trực tiếp sát hại vợ trước mặt người con 5 tuổi

Mới đây, một người đàn ông ở Ấn Độ sau khi cãi nhau với vợ đã ra tay sát hại vợ với lý do lo lắng vợ ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 33 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích