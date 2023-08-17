Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người phụ nữ vừa thực hiện thao tác hồi sức tim phổi cho đứa bé vừa khóc lóc nói: “Con của tôi bị chồng tôi ném từ tầng trên xuống, hắn điên rồ!”

Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, gần đây, một người đàn ông đã ném một đứa trẻ mới biết đi từ một tòa nhà thuộc thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Nhân viên của Hiệp hội phụ nữ Ngọc Lâm cho biết, theo tìm hiểu sơ bộ, người đàn ông liên quan đến vụ việc là cha của cậu bé khoảng 2 tuổi.

Các nhân viên của Bệnh viện Nhân dân số 1 Ngọc Lâm xác nhận rằng sau khi vụ việc xảy ra, đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị nhưng cuối cùng đã tử vong.

Cán bộ cộng đồng tại nơi nạn nhân sinh sống, cho biết rằng mẹ của đứa trẻ là một người thuê nhà từ xa, thường sống cùng với đứa trẻ khoảng 2 tuổi gần đó. Cán bộ này cho biết hiện mẹ cháu bé đã về nơi đăng ký hộ khẩu.

Theo những người dân có mặt tại hiện trường lên tiếng, sự việc xảy ra tại một tòa nhà cư dân ở phường Yucheng, quận Yuzhou.

Người phạm tội đứng tại tầng 5 của tòa nhà này và đứa trẻ bị ném xuống là một bé trai khoảng 2 tuổi.

Người mẹ đã cố gắng cứu con nhưng bé trai đã qua đời ngay sau đó. Ảnh: China Press

Khi bé gái bị ném xuống lầu, mặt của bé đập xuống đất trước, bên phải đầu máu chảy không ngừng nhưng vẫn còn hơi thở yếu ớt.

Sau đó, người mẹ kêu thét một tiếng, lao xuống từ tầng trên, ôm lấy con và khóc nói "Tôi cũng không sống nữa", cảnh tượng khiến ai cũng xúc động.

Người mẹ đã cố gắng cứu con, quỳ gối xuống đất để thực hiện hồi sức tim phổi cho đứa trẻ. Cô ấy không có kỹ năng chuyên nghiệp và lo lắng, cầu cứu xung quanh, nhưng không ai dám lại gần. Cuối cùng, đứa trẻ được chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Người đàn ông gây ra tội ác khủng khiếp như vậy, sau đó không những không hoảng sợ đầu hàng mà còn nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau đó cảnh sát địa phương đã nhanh chóng bắt giữ người đàn ông gần Sân bay Bạch Vân Quảng Châu.

Theo người trong cuộc cho biết, đứa trẻ này vốn là con cưng trong nhà, được cha mẹ và người lớn yêu thương.

Nhưng vào ngày xảy ra sự việc, mẹ của đứa trẻ đã xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng ở nhà và người đàn ông đó là bố của đứa trẻ sau đó đã lao vào và cãi nhau to hơn với vợ.

Trong lúc cãi vã, người đàn ông này đã không kiềm chế được cảm xúc và ném cậu con trai nhỏ từ trên lầu xuống trong cơn tức giận.