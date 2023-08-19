Mới đây, một người đàn ông ở Đài Loan đã bị viện kiểm sát buộc tội sơ suất gây thương tích nghiêm trọng sau khi để con trai dùng ma túy để ở trên bàn.

Theo bản cáo trạng, người đàn ông họ Từ có tiền án về ma túy, đã nhiều lần bị giam giữ và điều trị cưỡng chế, nhưng anh không chịu sửa đổi hành vi xấu, mặc dù đã kết hôn và có con, anh ta vẫn tiếp tục sử dụng ma túy.

Vào tối ngày 20/2/2022, ông Từ đưa theo con trai 4 tuổi đi xăm hình cho một người bạn tên Trần. Tuy nhiên, anh ta lại sử dụng heroin trong khi đang xăm hình. Sau đó, anh ta ngủ mê và cẩu thả để lại ma túy trên bàn trà.

Cho đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì phát hiện con trai mình bất tỉnh và hoảng sợ nhận ra rằng con trai đã ăn ma túy trên bàn, sau đó người đàn ông gấp gáp đưa con đi cấp cứu.

Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm máu cho cậu bé nhưng bất ngờ phát hiện trong máu cậu bé có phản ứng dương tính với morphine và codeine.

Cậu bé 4 tuổi bị ngộ độc sau khi dùng ma túy mà người bố để quên trên bàn. Ảnh: SETN

Bé trai cũng bị tổn thương não và tê liệt do ngộ độc, mất khả năng nói và chức năng cơ thể. Bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát và toàn bộ vụ án được tiết lộ.

Trong quá trình điều tra, anh đã thừa nhận sử dụng heroin và ngủ quên, nhưng anh lý giải rằng mình đã đóng gói heroin vào túi zip và ống tiêm được để trong ngăn kéo bàn trà để ngăn trẻ nhỏ tiếp cận.

Tuy nhiên, người bạn Trần đã lên tiếng khẳng định rằng ma túy đã được để trên bàn trà trong quá trình xăm hình và là nơi mà trẻ em dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, anh không nhớ rõ liệu heroin có được đóng gói trong túi zip hay không.

Cơ quan điều tra cho rằng người đàn ông phải chịu trách nhiệm bảo vệ con trai theo luật pháp và anh đã phải đảm bảo rằng con trai không tiếp xúc hoặc ăn nhầm ma túy.

Tuy nhiên, do sơ suất của anh, con trai đã ăn nhầm ma túy, dẫn đến việc anh bị buộc tội về tội sơ suất gây thương tích nghiêm trọng.

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