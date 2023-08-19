Không dọn ma túy sau khi sử dụng, người đàn ông khiến cậu con trai 4 tuổi bị liệt do ngộ độc

Thế giới 19/08/2023 06:31

Mới đây, một người đàn ông ở Đài Loan đã bị viện kiểm sát buộc tội sơ suất gây thương tích nghiêm trọng sau khi để con trai dùng ma túy để ở trên bàn.

Theo bản cáo trạng, người đàn ông họ Từ có tiền án về ma túy, đã nhiều lần bị giam giữ và điều trị cưỡng chế, nhưng anh không chịu sửa đổi hành vi xấu, mặc dù đã kết hôn và có con, anh ta vẫn tiếp tục sử dụng ma túy.

Vào tối ngày 20/2/2022, ông Từ đưa theo con trai 4 tuổi đi xăm hình cho một người bạn tên Trần. Tuy nhiên, anh ta lại sử dụng heroin trong khi đang xăm hình. Sau đó, anh ta ngủ mê và cẩu thả để lại ma túy trên bàn trà.

Cho đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì phát hiện con trai mình bất tỉnh và hoảng sợ nhận ra rằng con trai đã ăn ma túy trên bàn, sau đó người đàn ông gấp gáp đưa con đi cấp cứu.

Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm máu cho cậu bé nhưng bất ngờ phát hiện trong máu cậu bé có phản ứng dương tính với morphine và codeine.

Không dọn ma túy sau khi sử dụng, người đàn ông khiến cậu con trai 4 tuổi bị liệt do ngộ độc - Ảnh 1
Cậu bé 4 tuổi bị ngộ độc sau khi dùng ma túy mà người bố để quên trên bàn. Ảnh: SETN

Bé trai cũng bị tổn thương não và tê liệt do ngộ độc, mất khả năng nói và chức năng cơ thể. Bệnh viện đã thông báo cho cảnh sát và toàn bộ vụ án được tiết lộ.

Trong quá trình điều tra, anh đã thừa nhận sử dụng heroin và ngủ quên, nhưng anh lý giải rằng mình đã đóng gói heroin vào túi zip và ống tiêm được để trong ngăn kéo bàn trà để ngăn trẻ nhỏ tiếp cận.

Tuy nhiên, người bạn Trần đã lên tiếng khẳng định rằng ma túy đã được để trên bàn trà trong quá trình xăm hình và là nơi mà trẻ em dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, anh không nhớ rõ liệu heroin có được đóng gói trong túi zip hay không.

Cơ quan điều tra cho rằng người đàn ông phải chịu trách nhiệm bảo vệ con trai theo luật pháp và anh đã phải đảm bảo rằng con trai không tiếp xúc hoặc ăn nhầm ma túy.

Tuy nhiên, do sơ suất của anh, con trai đã ăn nhầm ma túy, dẫn đến việc anh bị buộc tội về tội sơ suất gây thương tích nghiêm trọng.

 

 

 

 

 

 

Bị cha ném xuống lầu, bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ trong vòng tay của mẹ

Bị cha ném xuống lầu, bé trai 2 tuổi tử vong tại chỗ trong vòng tay của mẹ

Mới đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi ném cậu bé xuống lầu và dẫn đến cái chết của con trai.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích