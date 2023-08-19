Cô gái 21 tuổi bị chồng và bố chồng ép đóng phim “người lớn” để kiếm tiền

Thế giới 19/08/2023 11:43

Mới đây, một phụ nữ ở Ấn Độ đã tố cáo chồng và gia đình nhà chồng ép buộc cô quay phim người lớn trong thời gian dài để kiếm tiền.

Vishal Rabari, một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Rajkot, bang Gujarat, nói rằng một phụ nữ 21 tuổi đã tới đồn cảnh sát tố cáo chồng và gia đình chồng ép buộc quay phim người lớn trong thời gian dài.

Trong vòng hai tuần gần đây, cô đã bị ép buộc quan hệ hơn mười lần và cha chồng còn chi tiêu tiền để thuê “gái bán hoa” yêu cầu cô tham gia quay phim nhiều người cùng nhau.

Nạn nhân cho biết ban đầu khi cô mang bầu, chồng cô đột ngột yêu cầu quay lại những bức ảnh nude.

Cô gái 21 tuổi bị chồng và bố chồng ép đóng phim “người lớn” để kiếm tiền - Ảnh 1
Cô gái 21 tuổi đã trình báo cảnh sát sau khi bị chồng ép đóng phim. Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, cô phát hiện ảnh riêng tư đã được chia sẻ trong một nhóm và khi phản đối, cô bị đe dọa rằng nếu không hợp tác một cách ngoan ngoãn, anh sẽ giết cô.

Dưới sức ép của chồng, nạn nhân đã phải quay các bộ phim khiêu dâm nhiều lần tại khách sạn. Nội dung liên quan sau đó được gia đình đưa lên mạng để kiếm tiền.

Khi cảnh sát tiến hành điều tra, họ phát hiện rằng nhiều camera giám sát đã được lắp đặt trong nhà nạn nhân, bao gồm phòng ngủ, phòng tắm và các vị trí khác để ghi lại hình ảnh trái phép.

Hiện tại, chồng và gia đình chồng của nạn nhân đã bị bắt giữ để tiến hành điều tra.

 

 

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