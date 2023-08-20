Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông “tàn nhẫn” dùng thuốc trừ sâu để sát hại vợ

Thế giới 20/08/2023 16:36

Mới đây, một người đàn ông đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng thuốc trừ sâu đầu độc vợ.

Theo China Press, sáng 12/8, một người phụ nữ ở huyện Quảng Phong, Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây đã gọi điện báo cảnh sát vì nghi ngờ chồng đầu độc bữa sáng của mình.

Hôm đó, nữ nạn nhân buổi sáng sau khi làm ruộng về nhà ăn sáng thì thấy cháo trong nồi áp suất có mùi hăng và rất đặc, tưởng chồng đầu độc mình nên liền báo công an.

Sau khi nghe vợ báo cảnh sát, người đàn ông có họ Trương rất sợ hãi. Anh chạy vào nhà bếp, cướp lấy nồi áp suất và đổ cháo ra cống thoát trong nhà

Tuy nhiên, một phần cháo đã làm tắc nghẽn cống thoát. Ngay sau đó, anh mang nồi áp suất đến một dòng sông gần đó để đổ.

Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông “tàn nhẫn” dùng thuốc trừ sâu để sát hại vợ - Ảnh 1
Người đàn ông đổ cháo đã bỏ độc ra ngoài ruộng sau khi bị phát hiện. Ảnh: China Press

Khi cảnh sát đến, họ phát hiện cháo tràn ra sàn nhà và bốc một mùi hắc. Họ đã thu giữ phần cháo còn sót lại trong cống thoát nước và gửi đi để kiểm tra tại bộ phận kỹ thuật, sau đó xác nhận rằng nó chứa thành phần của loại thuốc diệt chuột.

Qua thẩm vấn, kẻ đầu độc khai báo rằng một người đàn ông hàng xóm đã đến thăm vợ anh  một ngày trước khi vụ án xảy ra. Vì thế, anh nghi ngờ rằng vợ mình lừa dối và trong cơn nóng giận, anh muốn đầu độc vợ.

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