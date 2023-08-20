Đẩy bạn thân ra khỏi nhà, người phụ nữ 32 tuổi châm lửa tự thiêu sống chính mình

Thế giới 20/08/2023 16:37

Mới đây, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một ngôi nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 18/8 khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Theo China Press, vụ việc xảy ra tại một khu dân cư trên đường Honggu, quận Changning. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu hỏa đã ngay lập tức cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường.

Ngọn lửa được dập tắt lúc 12 giờ sáng và 6 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà sau khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, may mắn không ai trong số họ bị thương.

Đẩy bạn thân ra khỏi nhà, người phụ nữ 32 tuổi châm lửa tự thiêu sống chính mình - Ảnh 1
Ngôi nhà bốc cháy dữ dội sau khi một người phụ nữ châm lửa đốt. Ảnh: China Press

Được biết, căn nhà bị cháy được thuê bởi một người tên Lý, 19 tuổi. Gần đây, người bạn của nạn nhân, một phụ nữ 32 tuổi tên Trương, đã tạm trú tại đó vì tâm trạng không tốt.

Theo điều tra ban đầu, trong lúc xảy ra sự việc, Trương đột ngột đẩy Lý ra khỏi phòng, sau đó đốt cháy các vật phẩm bên trong phòng gây ra đám cháy và dẫn đến cái chết của Trương. Công tác dọn dẹp sau đám cháy đang được tiến hành.

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