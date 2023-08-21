Mới đây, một người đàn ông ở Mỹ đã phát hiện thi thể con gái 11 tuổi giấu dưới gầm giường, ngay sau đó cảnh sát đã vào cuộc điều tra và bắt giữ nghi phạm.

Carmelo Gonzalez, một người cha 32 tuổi đến từ bang Texas, đi làm về thì phát hiện cô con gái 11 tuổi Maria Gonzalez bị cưỡng hiếp và sát hại với phần thi thể vẫn được giấu dưới gầm giường.

Theo đó, vào ngày 12/8, Gonzalez khi đang làm việc thì nhận được tin nhắn từ con gái.

Cô cho biết một người lạ đột ngột đến gõ cửa và vì Gonzalez không thể rời khỏi vị trí công việc, anh đã khuyên con gái không mở cửa và nhờ họ hàng sống gần đó kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi họ vào nhà thì không tìm thấy Maria ở bất kỳ đâu.

Sau khi tan làm, Gonzalez cuối cùng đã tìm thấy thi thể của con gái dưới gầm giường và chúng được đặt trong túi nhựa và giỏ đựng quần áo. Ngay lập tức anh gọi điện báo cáo cảnh sát.

Carmelo Gonzalez, 32 tuổi, đã phát hiện thi thể con gái ở dưới gầm giường. Ảnh: TVBS

Khám nghiệm tử thi cho thấy Maria tử vong do chấn thương đầu, cổ bị siết và ngạt thở, cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu đột nhập vào nhà tại hiện trường.

Thông tin mới nhất cho biết, cảnh sát đã bắt giữ Juan, một người nhập cư 18 tuổi sống cùng nạn nhân trong cùng một tòa nhà chung cư.

Bởi vì sau khi cảnh sát tìm thấy một chìa khóa tại nhà nạn nhân và phát hiện rằng chìa khóa này có thể mở cửa nhà của Juan.

Khi điều tra tiếp tục, càng có nhiều bằng chứng liên quan đến Juan. Hiện tại anh ta đang bị truy tố về tội giết người.

Gia đình nạn nhân đã viết bài cảm ơn cảnh sát bắt được hung thủ và hy vọng rằng hung thủ sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động tàn ác của mình.

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