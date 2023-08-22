Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị thương nghiêm trọng sau khi va phải chân vịt của chiếc du thuyền.

Mới đây, một người đàn ông 70 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng khi đang bơi trên sông Gia Lăng vào ngày 12/8.

Khi còn cách cầu khoảng 100 mét, phần thân dưới của ông đã bị chân vịt của một chiếc du thuyền nghiền nát.

Vợ của người đàn ông cho biết sau khi kiểm tra y tế khẩn cấp, bác sĩ xác nhận rằng mông, hậu môn và trực tràng của người đàn ông này bị thương và một phần “cậu nhỏ” bị gãy.

Phần phía dưới của người đàn ông đã va chạm với chân vịt của chiếc du thuyền. Ảnh: China Press

Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Bơi lội địa phương cho biết khu vực nơi người đàn ông gặp nạn là một địa điểm bơi truyền thống của địa phương và cũng là khu vực mà Hiệp hội thường xuyên bơi.

Việc một tàu du lịch gây ra thương tích cho người bơi trong khu vực này là một tình huống hiếm gặp.

Công ty sở hữu tàu du lịch gây tai nạn đã trả lời sau 7 ngày từ khi sự việc xảy ra, cho biết người lái tàu liên quan đã được cảnh sát điều tra.

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