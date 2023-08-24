Sau khi kiểm tra hồ sơ liên lạc, họ không tìm thấy bất kỳ cuộc gọi từ điện thoại cá nhân giữa phụ huynh học sinh và giáo viên nữ.

Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, Sở cảnh sát Seoul đã công bố kết quả điều tra vụ việc này trong một buổi họp báo vào ngày 14/8.

Tuyên bố này đã khiến cho người thân của giáo viên nữ cảm thấy hoang mang, cho rằng cảnh sát đã đứng về phe phụ huynh học sinh trong quá trình điều tra.

“Tổng hợp lại, chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng tội phạm liên quan đến động cơ và quá trình cái chết của giáo viên nữ”, phía cơ quan điều tra cho biết.

Người đại diện pháp luật của gia đình giáo viên nữ, luật sư Moon Yu-jin, đã nói trong cuộc phỏng vấn ngày 22/8 rằng: “Chúng tôi đã phát hiện rằng cha mẹ của học sinh chọc bút vào chiếc cặp đã ám chỉ vị trí công việc của mình là cảnh sát đối với giáo viên nữ”.

Ngày 16/8, Hiệp hội Lao động Giáo viên Seoul cũng đã chỉ ra rằng, vài ngày trước khi giáo viên nữ tự tử, cũng chính là sau vụ việc vụ chọc bút, giáo viên nữ đã liên lạc nhiều lần với phụ huynh của thủ phạm và nạn nhân qua ứng dụng trò chuyện công việc Hi Talk và điện thoại của trường học.

Người thân của giáo viên nữ đã chỉ ra rằng ngày xảy ra vụ việc, mẹ của học sinh chọc bút đã gọi điện thoại cho cô hai lần và gửi tin nhắn lúc 9 giờ tối, yêu cầu giáo viên nữ làm rõ chi tiết vụ việc.

Luật sư Moon Yu-jin tiết lộ rằng trước khi nữ giáo viên qua đời, cô đã biết được rằng mẹ của học sinh chọc bút là một cảnh sát.

Sau khi nhận được tin nhắn từ mẹ của học sinh chọc bút: “Tôi nghe nói có sự khác biệt về sự việc, chúng ta phải làm rõ sự thật. Làm sao để bảo vệ danh dự của con tôi”, nữ giáo viên đã chịu đựng áp lực lớn.

Sự việc đã phát triển từ đó đến nay, sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện ra rằng mẹ của học sinh trong “vụ chọc bút” là một sĩ quan cảnh sát đang công tác tại một sở cảnh sát nào đó và cha của học sinh là một công tố viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cha của học sinh chọc bút cũng đã đến trường hôm sau để yêu cầu gặp nữ giáo viên chủ nhiệm

Khi công việc của phụ huynh học sinh chọc bút được tiết lộ, người thân của nữ giáo viên chủ nhiệm cũng đã đặt câu hỏi về việc cảnh sát cố tình lờ đi nguyên nhân cơ bản dẫn đến quyết định tự sát của nữ giáo viên chủ nhiệm, bao gồm việc xem qua nhật ký mà nữ giáo viên để lại trước khi tự sát và xác định nguyên nhân chính là “vấn đề cá nhân”. Đồng thời cũng gây áp lực lên phóng viên báo chí, yêu cầu không đưa tin.

Vì thế người nhà của nữ giáo viên cho rằng cảnh sát thực chất đang che chở cho người nhà mình và nghi ngờ tính công bằng của cuộc điều tra sự việc này.

Trước đó, vào ngày 18-7, một nữ giáo viên 23 tuổi ở Trường tiểu học Seoi tại quận Seocho, Seoul tự tử ngay trong trường vì áp lực công việc và những lời mắng nhiếc từ phụ huynh.

Nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ vụ “chọc bút” vào ngày 12/7. Theo đó, trong lớp học lớp 1 do nữ giáo viên đảm nhiệm, một học sinh cầm bút chì định chọc vào ba lô của học sinh khác. Kể từ đó, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp này đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ phụ huynh học sinh bị hành hung và phụ huynh học sinh bị nạn.