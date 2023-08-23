Cậu bé cũng cho biết rằng mình sẽ giải thích lý do bỏ học thông qua YouTube kênh đã thu hút được sự chú ý.

Baek Kang-hyun, tròn 10 tuổi vào tháng 3 năm nay, đã thông báo trên mạng xã hội vào ngày 19/8 rằng cậu ấy sẽ bỏ học tại Trường Trung học Khoa học Seoul từ ngày 18/8/2023.

Trong video gốc trên YouTube vào ngày 19/8, Baek Kang-hyun tiết lộ rằng vào một buổi sáng khi đến trường, cậu thức dậy và bắt đầu đánh răng, nhẩm các công thức toán học, v.v. đã trở thành một “cỗ máy giải quyết vấn đề” nên cậu đã đề xuất với cha mình dự định bỏ học và cha anh đã sẵn sàng đồng ý.

Tuy nhiên, vào ngày 20 và 21/8, cha của Baek bất ngờ đăng tải 3 video lên YouTube khẳng định cậu bé bị bạo lực học đường nghiêm trọng đến mức đã báo cảnh sát, đồng thời yêu cầu nhà trường thành lập ủy ban bạo lực học đường. nhưng nhà trường không quan tâm hay giúp đỡ và cuối cùng đã quyết định bỏ học.

Cha của cậu bé cho rằng Baek Kang-hyun đã bị bạo hành bằng lời nói khi học ở trường. Ảnh: ET Today

Cha của Baek cho rằng cậu bé đã bị các bạn cùng lớp bạo hành bằng lời nói khi còn đi học.

Kể từ tháng 5 năm nay, cứ 2 đến 3 tuần, cậu ấy sẽ phải nghe những lời chế giễu như "Mày đến đây để lừa dối nhân dân cả nước" và khi phân nhóm, anh thường bị chế giễu “Giống như thiếu một người” và bị coi như không tồn tại.

Ngay cả khi Baek chỉ ngồi và lướt điện thoại di động, cậu cũng sẽ bị tấn công bởi các bài viết nặc danh trên mạng. Cha của Baek cũng cho biết, cậu bé khi nhập học nặng 27kg nhưng giờ chỉ còn 22kg.

Ngoài ra để tiếp tục học tập, ông đã yêu cầu nhà trường để con trai kiểm tra một mình, nhưng trường lại từ chối với lý do không thể thay đổi hệ thống vì một người.

Ông đã đặt câu hỏi, nếu trường nhấn mạnh “nếu bạn không thể kiên nhẫn, hãy rời đi”, tại sao họ lại nhận học sinh 10 tuổi vào trường? Liệu họ có nghĩ rằng chỉ cần trí tuệ giỏi là có thể kiên nhẫn với mọi việc không?

Cha của Baek cũng cho biết, một ngày sau khi tuyên bố nghỉ học, ông nhận được email từ một “người mẹ" tự xưng là phụ huynh học cùng trường, nội dung toàn là vu khống và đe dọa vô căn cứ.

Mẹ của học sinh cuối cấp cho rằng Baek Kang-hyun chỉ trả lời các câu hỏi toán trong tất cả các môn trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, còn cậu ấy không làm bài kiểm tra mà chỉ giới thiệu bản thân và vượt qua bài đánh giá học lực cơ bản trước khi nhập học.

Người phụ nữ còn châm chọc Baek Kang-hyun tự xưng là thiên tài trong xã hội, nhưng thực tế, con của bà cũng có thể ghi nhớ tất cả các ký tự phiên âm khi được 7 tháng tuổi và có thể thực hiện bốn phép toán số học khi được 4 tuổi.

Người phụ nữ này cho rằng Baek Kang-hyun trong trường tuy không phải là người xếp hạng cuối cùng nhưng cậu có vẻ như không hiểu bài giảng và yêu cầu cha của Baek không đăng thêm video làm tổn hại hình ảnh của trường.

Để đáp trả, cha của Baek phản bác rằng ban đầu cậu giống như nhiều người khác, đã vượt qua 2-3 kỳ thi và được nhận vào trường. Cậu đã đạt được vị trí thứ 7 trong số 20 người và dù không đạt điểm số xuất sắc trong kỳ thi giữa kỳ, nhưng điểm số của cậu rất đều đặn.

Ông còn chỉ trích người phụ nữ này đó đã hạ thấp giá trị đứa con của mình một cách nhục nhã và sẽ kiện bà.

Tuy nhiên, sau đó, người mẹ đó đã gửi một lá thư xin lỗi, thừa nhận đã mắc một sai lầm lớn và không nên gửi email như vậy.

Ngoài ra, cha của Baek cũng cho biết rằng gần đây ông đã nhận được lời xin lỗi từ phía học sinh gây bạo lực trên trường và quyết định tha thứ cho các bạn cùng lớp.