Khách nam gọi 8 ly nước liên tiếp, chủ quán “kinh hãi” phát hiện hành động đằng sau của chàng trai

Khi tình hình dịch bệnh được cải thiện, khách hàng này đã quay trở lại và lúc đó cô còn vui mừng chào hỏi anh.

"Newsis News Agency" đưa tin bà chủ quán đã đăng một bài viết trên diễn đàn trực tuyến vào ngày 22/8 với tiêu đề “Có một kẻ biến thái trong quán cà phê ... cảnh sát không làm gì cả” để chia sẻ rằng cô đã kinh doanh quán cà phê trong 7 năm và có một khách hàng nam từ trước đợt dịch bệnh đã đến đây thỉnh thoảng.

Vì vậy, chủ quán rất biết ơn anh ta. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra rằng anh luôn nhìn về phía cô và điện thoại di động, cơ thể cũng có chút không tự nhiên, khiến cô nghi ngờ.

Tuy nhiên, một lần khách nam này đến quán vào giờ cao điểm trưa, ngồi suốt 4 giờ liền và trong thời gian đó anh ta đã gọi 4 lyl atte nóng, 3 chai bia và 1 ly trà sữa.

Nam khách hàng đã có hành động biến thái khi ngồi trong quán cafe. Ảnh minh họa: Internet

Cô đã chụp ảnh từ camera giám sát để cho gia đình xem, và gia đình cô đã nhận ra những động tác tay kì lạ của người đàn ông.

Sau khi xem lại video, cô phát hiện rằng trong suốt 4 giờ đồng hồ, anh ta đã “tự sướng” khi nhìn cô và lúc bị phát hiện, anh ta sẽ giả vờ nhìn vào điện thoại trên bàn.

Vì lúc đó trong quán không có khách nào khác nên cô chủ quán sợ hãi đã mời một người bạn ở cùng. Khi đó, khách hàng nam đã lén lút rời quán cà phê một cách vội vã, thậm chí còn quên mang theo cái ô. Sau đó, chủ quán đã báo cảnh sát.

Cô viết trong bài đăng: “Có vẻ như tôi không nên nhìn vào camera giám sát. Ban đầu, tôi nghĩ việc điều hành quán cà phê rất thú vị, nhưng giờ đây tôi cảm thấy khó chịu, áp lực và sợ rằng người đó có thể trở lại và tôi còn mơ ác về nó”.

Tuy nhiên, phản hồi mà cô nhận được sau khi báo cáo là do cô không tự mắt chứng kiến hành vi quấy rối của người đó, mà chỉ phát hiện thông qua camera giám sát nên không được coi là nạn nhân mà chỉ là nhân chứng và sau đó không có liên lạc tiếp theo từ cảnh sát.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận khác nhau, như “Kẻ điên à”, “Anh ta đang làm gì thế, sao lại có người kỳ quặc như vậy”,

“Chủ quán chắc chắn rất sợ, anh ta cần bị trừng phạt nặng”,

“Nếu trong 4 giờ mà thế này, da chắc chắn bị mòn mất rồi, quá kinh tởm”.





